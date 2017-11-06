Эрдоган и Путин встретятся в Москве

Лидеры двух стран планируют обсудить двусторонние отношения, а также вопросы урегулирования сирийского кризиса.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Президент Турции прибывает с официальным визитом Москву 13 ноября, в ходе которого он встретится в Владимиром Путиным, сообщает Sputnik Турция.

Ожидается, что на встрече стороны обсудят двусторонние отношения, а также вопросы урегулирования сирийского кризиса.

Напомним, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек.

Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются запрещенная радикальная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ), а также YPG и PYD (оба сирийских крыла считающейся террористической в Турции "Рабочей партии Курдистана").