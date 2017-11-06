Абхазские каратисты взяли два "золота" на Чемпионате мира в Москве

В чемпионате мира, проходившем в Москве 4 и 5 ноября, приняли участие более 1500 лучших спортсменов по косики каратэ из 35 стран мира.

СУХУМ, 6 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. Два золота, серебро и три бронзы завоевали абхазские спортсмены на Чемпионате Мира по косики каратэ в Москве, сообщила корреспонденту Sputnik специалист по информации Госкомспорта Абхазии Ирина Гогия.

"Анри Адлейба стал чемпионом мира по косики каратэ среди мальчиков 13-14 лет в весовой категории выше 45 кг, Ходжаян Эрик также стал чемпионом мира по косики каратэ среди мальчиков 8-9 лет в весовой категории до 50 кг, а среди девочек до 10 лет в весовой категории до 35 кг серебряным призером чемпионата мира по косики каратэ стала Авидзба София", — констатировала Гогия.

В командном первенстве третьи места заняли Кирилл Пачкория, Эрик Ходжаян и Дамир Ласурия среди мальчиков 10-11 лет, обыграв японцев.

Чемпионат мира по косики каратэ IKKF 2017 проходил 4-5 ноября 2017 года в Москве во дворце спорта "Динамо". В Чмпионате мира приняло участие более 1500 лучших бойцов косики каратэ из 35 стран – лидеров данного вида спорта.

Республику Абхазия представляли 11 спортсменов, выступавших под абхазским флагом.