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Новый iPhone X

Кадыров подарил IPhone X автору лучшего стихотворения о Путине

© AFP/ Josh Edelson
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В День народного единства Кадыров пообещал подарить iPhone X за лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что ученица третьего класса села Бено-Юрт Надтеречного района Чечни Хеда Ибахиева стала победительницей конкурса стихотворений про президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

По словам Кадырова, за сутки на конкурс прислали более трех тысяч стихотворений. Их авторы — дети и пожилые люди, молодежь, известные представители всех слоев населения.

"И вот решение принято! Победительницей признана ученица третьего класса СОШ №7 села Бено-Юрт Надтеречного района Хеда Ибахиева", — написал глава Чечни в Instagram. Хеда пишет стихи, знает четыре языка.

Кадыров отметил, что "Хеда расстроилась, когда ей сообщили, что получит IPhone X. Девочка сказала, что она не ради IPhone участвовала в конкурсе, а чтобы выразить любовь и уважение к своему президенту Владимиру Путину".




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