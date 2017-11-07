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Старт продаж iPhone X в России

Компания Samsung высмеяла очереди за iPnone X в новом рекламном ролике‍

© Sputnik. Евгения Новоженина
Новости
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Ролик оказался очень популярным и его посмотрело свыше 1 млн человек

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Компания Samsung выпустила рекламный ролик, в котором высмеяли владельцев Apple. Ролика посвятили недавним многотысячным очередям за новым флагманом серии iPhone, где люди сутками стояли у магазинов в ожидании старта продаж. А в это время купить флагмана Samsung, если верить рекламному ролику, можно в любое время в неограниченном количестве, передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на "Регион онлайн".

Реакции от Apple еще не последовало, рекламный ролик может стать еще одним скандалом в рекламной сфере.




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