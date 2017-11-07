Узнай актера: кто сыграл Ленина в кино

Седьмого ноября исполняется 100 лет со дня "Октябрьского переворота", когда под предводительством Владимира Ленина на смену буржуазному правительству пришло пролетарское.

В Советском Союзе было снято множество картин о роли в истории и личности вождя мирового пролетариата. В те времена возможность сыграть Ленина считалась для актера знаком высокого доверия, оказанного руководством партии. В советские годы произведения искусства и литературы, посвященные вождю, составляли целую Лениниану.

Примечательно, что первым в кино исполнил роль Ульянова-Ленина не профессиональный актер, а простой рабочий Василий Никандров. Картина вышла в 1927 году и называлась "Октябрь". Фильмы про Ленина и сегодня пользуются популярностью, конечно, с поправкой на образ Владимира Ильича.

К 100-летию Октябрьской революции на экраны вышли российские сериалы: восьмисерийная работа "Демон революции" о событиях 1915-1917 годов и "Троцкий", сюжет которого разворачивается в 40-х годах XX века.

Sputnik Беларусь предлагает узнать актеров, в разные времена сыгравших Ленина. Не пропустите среди художественных кадров и реальный снимок революционера.