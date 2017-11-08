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Военнослужащий российской военной базы в Гудауте во время тренировки по противодействию терроризму

Вторые в "Гонке гладиаторов": военные ЮВО в Абхазии выступили в Сочи

© Sputnik. Илона Хварцкия
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На комплексе олимпийских трамплинов "Русские горки" около 10 военнослужащих соединения состязались со спортсменами России в экстремальных забегах с различными препятствиями, трасса гонки проходила на высоте в 650 метров над уровнем моря.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, завоевали второе место в экстремальной "Гонке гладиаторов" в Сочи. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Военные учения ЮВО
© Sputnik. Саид Царнаев
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Созданная по международным стандартам "Гонка гладиаторов" — это забег по трем дистанциям на пересеченной местности: 7 километров — 25 препятствий, 14 километров — 50 препятствий и 21 километр — 75 препятствий. В числе препятствий высокие стены, рукоходы, колючая проволока, рвы и скалодромы.

"В тяжелой борьбе военным спортсменам соединения удалось взять почетное второе место в гонке на 14 километров. Лучшие участники мероприятия смогут отправиться за границу, чтобы попробовать свои силы в международных соревнованиях по гонкам с препятствиями", — сказал Астафьев.

На комплексе олимпийских трамплинов "Русские горки" около 10 военнослужащих соединения состязались со спортсменами России в экстремальных забегах с различными препятствиями, трасса гонки проходила на высоте в 650 метров над уровнем моря.

Всего в состязаниях участвовали около 500 спортсменов. Принять участие в забегах мог любой желающий старше 18 лет.




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