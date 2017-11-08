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iPhone X

Специалисты подсчитали себестоимость нового iPhone X

© Sputnik. Александр Вильф
Новости
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Сколько действительно стоит новый гаджет, за которым выстраиваются километровые очереди, выяснили специалисты, подсчитав стоимость компонентов iPhone X.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Специалисты аналитического агентства TechInsights подсчитали стоимость компонентов iPhone X и раскрыли "реальный ценник" новейшего гаджета, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MacRumors.

Безрамочный дисплей эксперты оценили в 65 долларов, что значительно дороже экрана iPhone 8 (29 долларов). На корпус со стальной рамкой в Купертино тратят 36 долларов, а "начинка" устройства обходится Apple в 247 условных единиц. Итоговая себестоимость iPhone X, по мнению аналитиков, не должна превышать 357 долларов (21 тысяча рублей).

IPhone X и средняя зарплата
© Sputnik. Леон Гуния
IPhone X и средняя зарплата

iPhone X поступил в продажу 3 ноября. Младшая модель флагмана доступна жителям США по цене 999 долларов. В России цены на новый смартфон начинаются от 79 тысяч рублей.

 

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