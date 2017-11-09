Дальневосточным фермерам предоставили электронную торговую площадку

В рамках вступившей в действие в июне 2016 года программы "Дальневосточный гектар" начнет работать электронная площадка "Гектар онлайн", которая предоставит получателям дальневосточных земель доступ к необходимым ресурсам без посредников и возможность сбыта производимой продукции.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Получателям бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке в рамках программы "Дальневосточный гектар" предоставят возможность пользоваться электронной торговой площадкой "Гектар онлайн", которая обеспечит их необходимыми ресурсами для освоения земельных участков в кратчайшие сроки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минвостокразвития.

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Отмечается, что презентация состоялась в рамках конференции по кооперации и малому предпринимательству, которая проходит в Хабаровске 8-9 ноября.

"Электронная площадка "Гектар онлайн" — это единый информационный технологический ресурс, связывающий получателей дальневосточных земель с поставщиками товаров и услуг, включая банки, логистические компании, бухгалтерские услуги, для скорейшего развития хозяйства и реализации продукции. Этот ресурс решает две задачи — доступ к необходимым ресурсам без посредников и сбыт производимой продукции", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента БПЦ «Банковские Технологии» Евгении Логиновой.

По ее словам, внутри площадки у получателей "дальневосточных гектаров" и представителей малого и среднего бизнеса появится возможность открыть свой интернет-магазин и продавать через него произведенные товары. На площадке также можно будет оформить кредит. Кроме того, она предоставит возможность формировать кооперативы для совместных закупок или для сбыта продукции.

Отмечается, что платформа поддерживает свыше 110 видов деятельности, среди которых животноводство, лесопильное производство, туризм. Для участия в площадке привлечено уже более 100 поставщиков и несколько банков, ведется работа с логистическими компаниями.

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Сообщается также, что электронная площадка была разработана с применением современных решений в IT-сфере и с учетом мировых практик. Один из аналогов — китайская электронная торговая площадка Ule, которая позволила небольшим товаропроизводителям из сельских районов КНР в несколько раз увеличить свой товарооборот.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара земли на Дальнем Востоке бесплатно. Участок предоставляется на пять лет, после этого, при условии освоения земли, ее можно будет арендовать или получить в собственность. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России.