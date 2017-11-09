14:06 09 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Презентация оригинальных идей по освоению дальневосточных гектаров

Дальневосточным фермерам предоставили электронную торговую площадку

© Sputnik. Максим Блинов
Новости
Получить короткую ссылку
15 0 0

В рамках вступившей в действие в июне 2016 года программы "Дальневосточный гектар" начнет работать электронная площадка "Гектар онлайн", которая предоставит получателям дальневосточных земель доступ к необходимым ресурсам без посредников и возможность сбыта производимой продукции.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Получателям бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке в рамках программы "Дальневосточный гектар" предоставят возможность пользоваться электронной торговой площадкой "Гектар онлайн", которая обеспечит их необходимыми ресурсами для освоения земельных участков в кратчайшие сроки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минвостокразвития.

Запуск агропромышленного комплекса в селе Кындыг
© Sputnik. Амра Амичба
Самый оснащенный: участники форума посетили тепличное хозяйство в Кындыге

Отмечается, что презентация состоялась в рамках конференции по кооперации и малому предпринимательству, которая проходит в Хабаровске 8-9 ноября.

"Электронная площадка "Гектар онлайн" — это единый информационный технологический ресурс, связывающий получателей дальневосточных земель с поставщиками товаров и услуг, включая банки, логистические компании, бухгалтерские услуги, для скорейшего развития хозяйства и реализации продукции. Этот ресурс решает две задачи — доступ к необходимым ресурсам без посредников и сбыт производимой продукции", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента БПЦ «Банковские Технологии» Евгении Логиновой.

По ее словам, внутри площадки у получателей "дальневосточных гектаров" и представителей малого и среднего бизнеса появится возможность открыть свой интернет-магазин и продавать через него произведенные товары. На площадке также можно будет оформить кредит. Кроме того, она предоставит возможность формировать кооперативы для совместных закупок или для сбыта продукции.

Отмечается, что платформа поддерживает свыше 110 видов деятельности, среди которых животноводство, лесопильное производство, туризм. Для участия в площадке привлечено уже более 100 поставщиков и несколько банков, ведется работа с логистическими компаниями.

Встреча в кабмине
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские фермеры ознакомились с передовой российской сельхозтехникой

Сообщается также, что электронная площадка была разработана с применением современных решений в IT-сфере и с учетом мировых практик. Один из аналогов — китайская электронная торговая площадка Ule, которая позволила небольшим товаропроизводителям из сельских районов КНР в несколько раз увеличить свой товарооборот.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара земли на Дальнем Востоке бесплатно. Участок предоставляется на пять лет, после этого, при условии освоения земли, ее можно будет арендовать или получить в собственность. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России.

По теме

Инвестпрограмма в действии: участники форума осмотрели теплицы в Кындыге
Тепличный комплекс в Пицунде: шмелиный "спецназ" и ватная "земля"
Тарба: заговорили о бесплатной вспашке, и земли вышли из тени



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сирийские беженцы
    Прощай, Сирия!

    Более 40 граждан Казахстана, России и Узбекистана, обнаруженных в сирийских лагерях, перевезут в столицу Чечни.

  • Президент РФ Владимир Путин и президент КР Алмазбек Атамбаев во время встречи в Кремле. Архивное фото
    Заходите к нам на огонек

    Президент России Владимир Путин пригласил уходящего главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на международный культурный форум в Санкт-Петербурге.

  • Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков
    Давайте говорить!

    Беларусь готова обсуждать с МВФ вопросы, по которым есть разногласия, и открыта к максимально тесному сотрудничеству для получения трехмиллиардного кредита.

  • Митинг против полного перевода билингвальных школ на латышский язык
    Битва за язык

    Петиция журналиста Дениса Бартецкого о сохранении билингвального образования в Латвии набрала 10 тысяч голосов и будет направлена в Сейм.

  • Вагон поезда на железнодорожном вокзале Вильнюса, архивное фото
    Кто это сделал?

    В Сейме Литвы началось разбирательство в отношении лиц, ответственных за установку на поезда "Литовских железных дорог" российской системы безопасности "Клуб-У".

  • Тирасполь
    Руссо-туристо

    Ростуризм намерен включить предложение отдыха в Приднестровье в российскую систему оказания туристических услуг.

  • Государственные флаги на церемонии открытия учений ОДКБ на полигоне в Ростове
    Будут все!

    Все лидеры стран, входящих в ОДКБ, подтвердили участие в Минском саммите. Одна из его главных тем – безопасность южных границ Таджикистана.

  • Совместные российско-узбекские учения на полигоне Фориш
    Вооружай, но проверяй

    Чего ждать от новой вехи в военно-техническом сотрудничестве Ташкента и Москвы, которая уже ознаменовалась целым рядом конкретных соглашений.

  • За решеткой. Иллюстративное фото
    Поскользнулся, упал…

    Вируская тюрьма в Эстонии заплатит заключенному 300 евро за то, что он дважды поскользнулся и упал на мокром полу.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Глаза разбегаются от такой красоты
Музей автомобильного спорта в Сочи
Схватка акулы и дайвера
Акула вступила с дайвером в схватку за его обед
Маркировка пластика на бутылках
Маркировка пластика на бутылках

Соцсети

Sputnikabkhazia