Резиденты стран ЕС и Китая попросили майнить в России

Действующий в РАКИБе комитет участников рынка майнинга с участием представителей Китая и Словакии уже готовит предложения о повышении инвестиционной привлекательности майнинга в России.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) получила 40 заявок от компаний и физических лиц — резидентов стран ЕС и Китая о размещении оборудования в России для майнинга биткоинов, сообщил РИА Новости президент РАКИБ Юрий Припачкин.

Как рассказал Припачкин, с 2013 года в мире активно создаются "фабрики биткоинов" — специализированные автоматизированные предприятия, на которых работают тысячи ASIC-процессоров, добывающих биткоины. Месячный доход такой фабрики, по его словам, может превышать 1 миллион долларов.

"В России количество таких фабрик уже исчисляется сотнями. У нашей страны есть энергоресурсы, которые можно выгодно продавать майнерам. Фактически, это новый рынок для энергокомпаний, и важно подготовить законодательную основу, возможно льготное налогообложение для таких зарубежных инвесторов", — отметил президент РАКИБ.

Директор РАКИБ Арсений Щельцин, в свою очередь, сообщил, что в организации сформирован комитет участников рынка майнинга с участием представителей Китая и Словакии, которые готовят предложения о повышении инвестиционной привлекательности майнинга в России. Рекомендации будут направлены в Минэкономразвития и Минэнерго РФ.

© Sputnik. Кирилл Каллиников Черный майнинг: с миру по монетке

По данным Минэнерго, установленная мощность российской энергосистемы в 2016 году составила 244,1 ГВт, максимальная нагрузка при этом составила только 154,3 ГВт, что говорит о свободных мощностях, привел данные Припачкин. Согласно данным аналитиков, суммарный расход электроэнергии в мире на майнинг в 2016 году оценивался в 1,46 тераватт-часа в год.

"При загрузке текущих свободных мощностей российских энергокомпаний порядка 100 ГВт привлеченные инвестиции в экономику составят около 1,7 триллиона рублей в год", — заключил Припачкин.