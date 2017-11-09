В Ижевске обрушилась часть дома с первого по девятый этаж

В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали, сообщил источник в экстренных службах Удмуртской республики. Под обломками еще могут оставаться люди.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. В результате обрушения части жилого дома в Ижевске имеются пострадавшие и погибшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт прокуратуры Удмуртии.

Предварительно, из-за взрыва бытового газа обрушился пролет дома с 1 по 9 этажи по адресу: Удмуртская улица, 261. По данным источника РИА Новости, один человек погиб, двое пострадали. Под завалами могут оставаться люди.

"В настоящий момент на месте находится прокурор Удмуртской республики Сергей Панов и работники прокуратуры республики. Обстоятельства произошедшего выясняются. Имеются пострадавшие и погибшие. Их количество уточняется", — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку, ситуация находится на личном контроле прокурора республики.