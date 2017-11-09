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НИКОЛАЙ II СЕМЬЯ

Netflix снимет сериал о династии Романовых

© Sputnik. РИА Новости
Новости
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Новый сериал о падении династии Романовых соединит документальную хронику и реконструкцию событий.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Американская компания Netflix снимает дорогостоящий сериал "Последние цари" о падении династии Романовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Deadline.

По информации портала, компания купила права на съемки многосерийного фильма у кинокомпании Nutopia. Сериал будет состоять из шести эпизодов. Его выход запланирован на 2018 год, точная данная премьеры не сообщается.

Кадр из фильма Матильда
© Фото: с сайта "Кинопоиск"
"Матильда": совершенно стерильный фильм

Как пишет портал, сериал соединит документальную хронику и реконструкцию событий. В нем будет рассказано о падении династии и гибели Николая II и царской семьи.

Ранее — задолго до выхода в прокат — широкий общественный резонанс вызвал фильм "Матильда" об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская просила Генпрокуратуру проверить картину.




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