09:44 10 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото Капитолия в Вашингтоне

Вашингтон опроверг слухи о намерении поставлять Украине летального оружия

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
Получить короткую ссылку
6 0 0

Ранее стало известно, что в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Официальный Ващингтон не подтвердил информацию о том, что администрация приняла принципиальное решение о начале поставок летального оружия Украине, передает РИА Новости.

"Это неправда", — заявил  представитель Белого дома Майкл Энтон.

Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила ранее, что Белый дом дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине. Как следует из документов комитета по вооруженным силам сената США, средства могут быть предоставлены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", что предусматривает и поставки "летальных оборонительных вооружений". Как писал WSJ, решение о поставках Javelin на Украину одобрено в принципе, но сроки его реализации пока не определены.

Джордж Сорос на XIII Форуме Открытого общества: Европейский Союз и Россия: что ожидать в будущем?
© Sputnik. Илья Матусихис
Украина — конечно, но и США тоже: "Игра престолов" Джорджа Сороса

Президент Украины Петр Порошенко в конце сентября заявил, что Украина не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении. По его словам, "мы не говорим о комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих вооруженных сил". Украина сама производит эффективные противотанковые ракеты, заявил Порошенко.

До этого украинский президент говорил, что сенат США одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву «летальных вооружений оборонного характера». Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хакер
    Доступ закрыт

    Ряд российских интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане, так как через них распространялась запрещенная в республике экстремистская литература.

  • Флаги Кыргызстана и Казахстана. Архивное фото
    Не в деньгах счастье

    Парламент Кыргызстана одобрил денонсацию соглашения с Казахстаном о выделении 100 миллионов долларов в виде технической помощи.

  • У здания Международного валютного фонда в Вашингтоне, архивное фото
    Быстрее и глубже

    МВФ ожидает от Беларуси "более глубоких и быстрых реформ", при этом новых кредитов для республики пока не выдаст.

  • Депутат Сейма Эдвин Шноре
    Допустимые вши

    Власти Латвии приняли решение не лишать ордена Трех звезд депутата от Нацобъединения Эдвинса Шноре за высказывание о "русских вшах".

  • Сейм Литвы 3-й корпус, архивное фото
    Литовские просители

    Группа литовских парламентариев обратилась к венгерским коллегам с просьбой не блокировать решения, которые позволят Украине сблизиться с ЕС.

  • Молдавский праздник Изумрудный виноград, архивное фото
    Большинство – за!

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что большинство граждан республики хотят сотрудничества с Евразийским экономическим союзом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Выставка скульптур диких животных под угрозой исчезновения Последний след
"Последний след": помнить о необходимости сохранения дикой природы
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в четверг 9 ноября провел брифинг
Будем сносить: Хаджимба рассказал, как будут бороться с "самозастройщиками"
Как спастись от осеннего авитаминоза
Борьба с осенней хандрой: спорт и прогулки на свежем воздухе

Соцсети

Sputnikabkhazia