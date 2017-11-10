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Обрушение жилого дома в Ижевске

Частично обрушился жилой дом в Ижевске: есть погибшие

© Sputnik. Михаил Воскресенский
Новости
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В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Ижевске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Пострадали девять человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей", — сказал источник.

По его словам, один ребенок находится на стационарном лечении, еще двум пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Ранее замминистра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина сообщила о гибели одного ребенка при обрушении дома.




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