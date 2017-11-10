В октябре 2017 года Задорнов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.

СУХУМ, 10 ноя —Sputnik. Cатирик Михаил Задорнов умер на 70-м году жизни, сообщила в пятницу телеведущая Регина Дубовицкая, передает РИА Новости со ссылкой на агентство городских новостей "Москва".

"Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная", — сказала Дубовицкая.

В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.

Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.

Михаил Николаевич Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале.

Широко известны монологи сатирика, посвященные политическим темам. В конце 1980-х годов он критиковал КПСС, в начале 1990-х годов выступил с пародией на Михаила Горбачева ("Дадуда"). С середины 2000-х годов Задорнов в своих монологах часто критиковал "американский образ жизни" и то, что ему подражают россияне.

Жизни и творчеству Михаила Задорнова посвящен документальный фильм Елены Красниковой "Человек-неформат, или 6:5 в пользу Задорнова" (2013).



