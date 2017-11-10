Абхазия, Южная Осетия и ПМР приняли закон о павших защитниках

В Южной Осетии закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества уже принят, парламентарии республики предложили абхазским и приднестровским коллегам воспользоваться этим опытом.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. На заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Сообщества "За демократию и права народов" приняли модельный закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества, передает Sputnik Южная Осетия.

По словам депутата парламента Южной Осетии Амирана Дьяконова, этот закон для всех государств очень важен.

"Мы ранее уже приняли свой аналогичный закон, и если есть необходимость, вы можете с ним ознакомиться и что-то для себя взять", — сказал он.

Генсек МПА Григорий Маракуца отметил, что каждое государство проводит работу по увековечению памяти погибших, но не у всех есть закон."Память о людях, которые отдали жизнь за Отечество, заслуживают того, чтобы мы приняли отдельный закон. Возможно стоит добавить пункт о социальной защите их семей, детей. Этот закон важный, его, конечно, необходимо принять", — сказал он.

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По словам главы парламента ПМР Александра Щербы, внимание приднестровских властей сосредоточено не только на последних трагических событиях, и защитник Отечества — это более широкий образ и понятие.

"Мы не вчера пришли на эту землю. Наша история многовековая, и герои у нас были много сотен лет назад. Поэтому память каждого из них важна, и мы считаем, что этот модельный закон крайне важен", — сказал Щерба.

Вице-спикер Парламента Абхазии Левон Галустян поддержал принятие закона, отметив, что в республике готовы взять на вооружение этот документ. К сожалению, такого закона в нашей республике пока нет. Наш путь к свободе был тернистый, сложный, кровавый, тысячи наших граждан сложили головы. В Абхазии более 150 защитников спустя 24 года после окончания войны все еще числятся в списках пропавших без вести", — отметил Галустян.

Он добавил, что миссия МККК проводит работу по эксгумации тел погибших и спустя десятилетия после войны близкие погибших имеют возможность предать земле останки героев. По его словам, более 30 ребят уже опознано, и они захоронены в Парке Славы.

Депутат Парламента Южной Осетии Олеся Кочиева предложила проработать вопрос о разработке и принятии модельного закона о поиске без вести пропавших, поскольку этот вопрос актуален для всех участников Сообщества "За демократию и права народов".