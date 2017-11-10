14:43 10 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Здание парламента РЮО

Абхазия, Южная Осетия и ПМР приняли закон о павших защитниках

© Sputnik. Ада Багиан
Новости
Получить короткую ссылку
3510

В Южной Осетии закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества уже принят, парламентарии республики предложили абхазским и приднестровским коллегам воспользоваться этим опытом.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. На заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Сообщества "За демократию и права народов"  приняли модельный закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества, передает Sputnik Южная Осетия.

По словам депутата парламента Южной Осетии Амирана Дьяконова, этот закон для всех государств очень важен.

"Мы ранее уже приняли свой аналогичный закон, и если есть необходимость, вы можете с ним ознакомиться и что-то для себя взять", — сказал он.

Генсек МПА Григорий Маракуца отметил, что каждое государство проводит работу по увековечению памяти погибших, но не у всех есть закон."Память о людях, которые отдали жизнь за Отечество, заслуживают того, чтобы мы приняли отдельный закон. Возможно стоит добавить пункт о социальной защите их семей, детей. Этот закон важный, его, конечно, необходимо принять", — сказал он.

Левон Галустян.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Галустян: попросим у РФ выплачивать маткапитал россиянам из Абхазии

По словам главы парламента ПМР Александра Щербы, внимание приднестровских властей сосредоточено не только на последних трагических событиях, и защитник Отечества — это более широкий образ и понятие.

"Мы не вчера пришли на эту землю. Наша история многовековая, и герои у нас были много сотен лет назад. Поэтому память каждого из них важна, и мы считаем, что этот модельный закон крайне важен", — сказал Щерба.

Вице-спикер Парламента Абхазии Левон Галустян поддержал принятие закона, отметив, что в республике готовы взять на вооружение этот документ. К сожалению, такого закона в нашей республике пока нет. Наш путь к свободе был тернистый, сложный, кровавый, тысячи наших граждан сложили головы. В Абхазии более 150 защитников спустя 24 года после окончания войны все еще числятся в списках пропавших без вести", — отметил Галустян.

Он добавил, что миссия МККК проводит работу по эксгумации тел погибших и спустя десятилетия после войны близкие погибших имеют возможность предать земле останки героев. По его словам, более 30 ребят уже опознано, и они захоронены в Парке Славы.

Депутат Парламента Южной Осетии Олеся Кочиева предложила проработать вопрос о разработке и принятии модельного закона о поиске без вести пропавших, поскольку этот вопрос актуален для всех участников Сообщества "За демократию и права народов".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Джиоева
    Ликвидация

    Верховный Суд Южной Осетии ликвидировал партию "Осетия – площадь свободы" из-за того, что она ни разу не приняла участия в выборах.

  • Главный офис Центрального Банка Азербайджана
    Не "качает"

    Отказ Центробанка Азербайджана от "закачивания" денег в экономику может привести к замедлению роста отраслей ненефтяного сектора.

  • Новобранцам ЮВО в Армении в начале зимнего периода обучения вручили освященное оружие и военную технику
    Бой в городе

    Российские военные в Армении увеличили интенсивность боевой подготовки, среди прочего подразделения отработали методы ведения боя в городе.

  • Митинг в поддержку бывшего советского партизана Василия Кононова в Москве. 2010 год
    Опасный прецедент

    Россия предупреждает об опасности законопроекта "О статусе участника Второй мировой войны", уравнивающего ветеранов-красноармейцев и легионеров СС.

  • Чрезвычайный и полномочный посол России в Литве Александр Удальцов
    Ждите ответа

    Россия может перекрыть каналы общения с литовскими дипломатами и официальными лицами в качестве ответных мер на доморощенный бойкот.

  • Учебники для русскоязычных школ
    Схожая проблематика

    Русские, украинцы и даже болгары сталкиваются с одинаковыми проблемами в Молдове – в стране провалилась языковая политика в отношении нацменьшинств.

  • Учения ОДКБ, архивное фото
    Активная оборона

    В Таджикистане близ афганской границы стартуют учения Коллективных сил ОДКБ по ликвидации незаконных вооруженных формирований в горах.

  • Главы МИД Узбекистана, Туркменистана и Казахстана
    Точка на карте

    В Самарканде подписан договор между Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном о районе точки стыка государственных границ трех государств.

  • Национал-социалистическая атрибутика
    Неонацистская опухоль

    Эксперты рассказали, почему в Европе, особенно в странах Балтии, проявляется неонацизм, и можно ли с ним бороться.

  • Джиоева
    Ликвидация

    Верховный Суд Южной Осетии ликвидировал партию "Осетия – площадь свободы" из-за того, что она ни разу не приняла участия в выборах.

  • Главный офис Центрального Банка Азербайджана
    Не "качает"

    Отказ Центробанка Азербайджана от "закачивания" денег в экономику может привести к замедлению роста отраслей ненефтяного сектора.

  • Новобранцам ЮВО в Армении в начале зимнего периода обучения вручили освященное оружие и военную технику
    Бой в городе

    Российские военные в Армении увеличили интенсивность боевой подготовки, среди прочего подразделения отработали методы ведения боя в городе.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Выставка скульптур диких животных под угрозой исчезновения Последний след
"Последний след": помнить о необходимости сохранения дикой природы
В Барселоне протестующие заблокировали железнодорожную станцию
В Барселоне протестующие заблокировали железнодорожную станцию
Как спастись от осеннего авитаминоза
Борьба с осенней хандрой: спорт и прогулки на свежем воздухе

Соцсети

Sputnikabkhazia