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Старт продаж iPhone X в России

Компания Apple подтвердила наличие проблем с экраном iPhone X

© Sputnik. Евгения Новоженина
Новости
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Пользователи нового iPhone X заявили о серьезной проблемы с сенсорным экраном.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. В компании Apple признали, что при снижении температуры воздуха сенсорный экран смартфона iPhone X не реагирует на нажатия, сообщает РИА Новости.

Первыми на проблему указали пользователи портала Reddit, отметившие, что экран теряет чувствительность "буквально через две секунды" после выхода на улицу при температуре около нуля градусов.

"Мы знаем о случаях, когда экран iPhone X на время переставал реагировать на прикосновения после резкого перехода в холодную среду. Спустя несколько секунд экран становится полностью отзывчивым. Решение проблемы будет в одном из следующих обновлений", — заявили в компании.

iPhone X поступил в продажу 3 ноября. В России цены на новый смартфон начинаются от 79 тысяч рублей.




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