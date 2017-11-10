Путин и Трамп не встретились на саммите АТЭС

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не приехал на саммит АТЭС, где мог встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, Америку представил Роберт Лайтхайзер, торговый представитель США, сообщает РИА Новости.

Встреча лидеров АТЭС с членами Делового консультативного совета стартовала отеле "Фурама", это первое официальное мероприятие в рамках саммита АТЭС. Все главы экономик объединения заняли свои места в президиуме. Кресло, предназначавшееся для американского президента, некоторое время оставалось пустым, затем его занял Лайтхайзер.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран может не состояться из-за графика президента США. Российская сторона заявляет, что c американской стороны поступают противоречивые сигналы, но работа над возможной встречей продолжается.