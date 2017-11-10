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Писатель и сатирик Михаил Задорнов

Задорнов в завещании указал место своего захоронения

© Sputnik. Максим Блинов
Новости
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Незадолго до смерти Михаил Задорнов попросил поддержать русскоязычную библиотеку в Риге и похоронить его в одной могиле с отцом.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Последняя воля скончавшегося сатирика и писателя Михаила Задорнова стала известна 10 ноября, передает Sputnik Беларусь.

Поддержать русскоязычную библиотеку

Вскоре после кончины Задорнова в пятницу были оглашены подробности составленного им накануне завещания.

Михаил Задорнов, архивное фото
© Sputnik. Алексей Куденко
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Одним из последних волеизъявлений умершего стала просьба о материальной поддержке русскоязычной библиотеки в Риге, которая носит имя его отца, известного советского писателя Николая Задорнова.

Также сатирик завещал похоронить себя в одной могиле с отцом на кладбище в Латвии. Тело к месту захоронения Задорнов попросил перевозить только наземным транспортом.

Для близких это стало шоком

Несмотря на длительную болезнь сатирика, известие о его смерти вызвало настоящий шок у близких. Супруге и сестре сатирика стало плохо после того, как им сообщили о смерти Задорнова.

Пожилым женщинам понадобилась срочная медицинская помощь, они были помещены в стационар для оказания экстренной помощи, сообщили в пятницу СМИ.

"У него не было шансов"
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© Sputnik. Евгений Биятов
Михаил Задорнов умер на 70-м году жизни

В последние годы Михаил Задорнов тяжело болел. Чуть больше года назад – в октябре 2016 года, прямо на сцене с ним случился припадок, похожий на эпилептический, после чего его увезли в стационар. Вскоре сатирик объявил о прекращении гастрольной деятельности. В дальнейшем он не распространялся о своей болезни, ограничиваясь фразой "тяжело болен". В том же году Задорнов был прооперирован в Германии и прошел курс химиотерапии, после чего почувствовал себя легче, но вскоре болезнь вернулась. В июне 2017 сатирик заявил, что отказывается от изнурительного лечения, чтобы провести последние дни со своей семьей.

Как отметил Иосиф Кобзон, комментируя известие о смерти сатирика, "у него не было шансов, были поражены оба полушария мозга".

Соболезнования семье всенародно любимого юмориста выразил президент Владимир Путин, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.




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