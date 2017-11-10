"Софчика" выйдет в эксклюзивный российский прокат

В рамках программы "Новое молодое кино", помимо "Софички", покажут еще пять фильмов молодых режиссеров из России и стран СНГ.

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Фильм "Софичка" Киры Коваленко выйдет в эксклюзивный прокат в семи городах России в рамках программы "Новое молодое кино" 23 ноября, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия куратор сети кинотеатров "КАРО" Сергей Дешин в пятницу 10 ноября.

"Прокат пройдет только в сети кинотеатров "КАРО" в семи городах России. Мы выбрали шесть самых талантливых фильмов 2016 — 2017 годов, у которых нет официальных прокатчиков. Таким образом, мы даем шанс молодым режиссерам на полноценный прокат", — подчеркнул Дешин.

Дешин уверен, что фильм "Софичка" непременно найдет своего зрителя, а подобные показы – это хорошая возможность заявить о себе молодым режиссерам, которым впоследствии будет легче продвигать свои работы.

с сайта фестиваля "Темные ночи" "Софичка": абхазская речь в главном кинотеатре России

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"Миллионы заработать, конечно, будет сложно, но я уверен, что фильм найдет своего зрителя, тем более что наш проект поддерживает журнал "Афиша". Я не боюсь показывать такое кино в мультиплексах", — сказал Дешин.

Съемки полнометражной кинокартины по повести Фазиля Искандера "Софичка" проходили в Абхазии в 2015 году. Режиссером кинокартины стала выпускница мастерской Александра Сокурова Кира Коваленко. 19 ноября 2016 года ленту впервые представили на кинофестивале "Темные ночи" в Таллине.

Фильм уже демонстрировали в Нальчике и Москве. На кинофестивале "Silk Road" в Ирландии "Софичка" удостоилась призов: "Лучший художественный фильм", "Лучшая женская роль", "Лучший режиссер". В Абхазии впервые был показан в июне 2017 года.