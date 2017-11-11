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Первый состав Наутилус Помпилиус: на сцене Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий

Легендарной группе "Наутилус Помпилиус" исполнилось 35

© Sputnik. Игорь Михалев
Новости
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Группа "Наутилус Помпилиус" была образована в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким

Поначалу коллектив было решено назвать "Али-Баба и сорок разбойников", однако уже через год имя группы изменилось. Поэт Илья Кормильцев, который написал большинство хитов группы, предложил расширить название до "Наутилус Помпилиус".

В творческой жизни группы было много интересных случайностей. Альбом "Князь тишины" записывался на студии Аллы Пугачевой, и примадонна предложила внести коррективы в песню "Доктор твоего тела": напела Бутусову, каким видит исполнение песни. А звукорежиссер Александр Кальянов записал ее партию и включил в окончательный вариант песни. Так Алла Пугачева стала бэк-вокалисткой группы "Наутилус Помпилиус".   

Официально свое существование группа прекратила в 1997 году, в 2000-х происходили разовые воссоединения "Наутилуса". 

В день рождения знаменитой группы наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают послушать всеми любимые песни группы.




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