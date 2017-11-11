Путин и Трамп подтвердили решение объединиться против террористов ИГ

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече во Вьетнаме подтвердили совместное решение нанести поражение террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, об этом говорилось в совместном заявлении лидеров двух стран, передает РИА Новости.
"Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран-членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии", — говорится в заявлении.
Президенты двух стран также призвали страны ООН увеличить вклад в помощь Сирии в ближайшие месяцы.
"Президенты обсудили сохраняющуюся необходимость уменьшить человеческие страдания в Сирии и призвали все государства-члены ООН увеличить свой вклад для удовлетворения гуманитарных нужд в течение ближайших месяцев", — отмечается в документе.
Лидеры России и США подтвердили важность зон деэскалации в Сирии, а также обсудили ход реализации решения о создании юго-западной зоны деэскалации в САР. Стороны также обсудили ход реализации решения о создании юго-западной зоны деэскалации, которое было достигнуто во время предыдущей встречи президентов в Гамбурге.
Отдельно в заявлении отметили недавнее заявление президента (Сирии Башара) Асада о приверженности женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254.