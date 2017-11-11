Путин и Трамп подтвердили решение объединиться против террористов ИГ

Президенты РФ и США согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, и подтвердили необходимость поиска окончательного политического урегулирования в САР в рамках женевского процесса, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече во Вьетнаме подтвердили совместное решение нанести поражение террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, об этом говорилось в совместном заявлении лидеров двух стран, передает РИА Новости.

"Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран-членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии", — говорится в заявлении.

© Sputnik. Михаил Климентьев Путин и Трамп побеседовали на саммите АТЭС во Вьетнаме

Президенты двух стран также призвали страны ООН увеличить вклад в помощь Сирии в ближайшие месяцы.

"Президенты обсудили сохраняющуюся необходимость уменьшить человеческие страдания в Сирии и призвали все государства-члены ООН увеличить свой вклад для удовлетворения гуманитарных нужд в течение ближайших месяцев", — отмечается в документе.

Лидеры России и США подтвердили важность зон деэскалации в Сирии, а также обсудили ход реализации решения о создании юго-западной зоны деэскалации в САР. Стороны также обсудили ход реализации решения о создании юго-западной зоны деэскалации, которое было достигнуто во время предыдущей встречи президентов в Гамбурге.

Отдельно в заявлении отметили недавнее заявление президента (Сирии Башара) Асада о приверженности женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254.