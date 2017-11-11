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Регионы России. Крым

Власти Крыма о якобы визите военных инспекторов из США: больная фантазия

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
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Генштаб ВС Украины ранее объявил, что в понедельник страну посетит инспекционная группа из США, в состав которой войдут представители Дании и Канады, с целью мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах. В программе визита, как утверждают в Генштабе, включено посещение территории Крыма.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Разговоры о планируемом визите в Крым военных инспекторов из США — еще одна больная фантазия украинских военных чиновников, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, передает РИА Новости.

"Я думаю, что это очередная больная фантазия украинских военных чиновников, которые настолько велики и независимы, что он них в принципе ничего не зависит, ни в их стране, ни тем более за ее пределами. Поэтому, когда они так вольно начинают распоряжаться чужими территориями, то это по большому счету вызывает не только недоумение, но и просто смех", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, визит каких-либо иностранных военных инспекций возможен в Крым только по приглашению российской стороны.

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"Что касается визитов каких-либо иностранных армий на территорию республики Крым, то в Крыму может быть только одна армия — это армия Российской Федерации. Других армий, иначе как с дружескими визитами по приглашению российской стороны, в Крыму не было, нет и быть не может", — сказал вице-премьер.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".




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