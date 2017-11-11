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Министерство иностранных дел России

Гаспарян прокомментировал вероятность разрыва дипотношений стран Балтии с РФ

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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19 0 0

О том, что может произойти, если страны Балтии разорвут дипломатические отношения с Россией, и в это же время денежный поток из Брюсселя иссякнет, рассуждает политолог Армен Гаспарян.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. В случае, если страны Балтии, как Украина, решат разорвать дипломатические отношения с Россией, то они останутся без последнего шанса получить хоть какую-то поддержку после того, как закончится финансирование из еврофондов, заявил политолог, журналист и писатель Армен Гаспарян в обзоре событий недели в странах ближнего зарубежья и Балтии для радио Sputnik, сообщает Sputnik Латвия.

Ранее сообщалось, что в профильный комитет Верховной рады Украины было внесено предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией в трехмесячный срок.

Гаспарян рассказал о том, насколько вообще возможен такой поворот событий и не повлечет ли он за собой цепную реакцию в странах Балтии.

Здание Верховной Рады в Киеве
© Sputnik. Andrey Stenin
Украина готовится разорвать дипломатические отношения с Россией

По мнению политолога, разрыв дипотношений Москвы и Киева — это попытка Украины уйти от выполнения минских договоренностей, предусматривающих прекращение военных действий в Донецкой и Луганской областях страны, а также хорошее объяснение для того, чтобы не выплачивать долги кредиторам. Кроме того, разорвав отношения с Москвой, Киев выразит свою преданность европейским властям и готовность отказаться от всего, ради крепкой дружбы с Западом.

Гаспарян также подчеркнул, что сюжет с разрывом дипотношений с Россией, скорее всего, невозможен в странах странах Балтии, поскольку при всех бонусах, которые они получают от ЕС, никогда нельзя с точностью утверждать, что не наступит такого момента, когда им понадобится российская поддержка.

Политолог считает, что несмотря на русофобские настроения, царящие в Прибалтике, там все же пытаются сохранять лицо и поддерживать отношения с Россией, извлекая из этого экономические плюсы.

"Поэтому и была такая истерика, когда Россия ввела контрсанкции и под запрет попал в том числе импорт продуктов из стран Балтии, где сразу возмутились — а нас за что, мы же хорошие, мы хотим продавать шпроты, молоко и так далее. Так что разрыв с Москвой — это будет, наверное, последнее, что они сделают", — пояснил Гаспарян.

Он также отметил, что не пускать в страну политиков и певцов, которые позволяли себе некорректно высказываться в адрес Латвии — это одно дело, но уже совсем другое дело — разрывать дипломатические связи, поскольку заново восстанавливать отношения после этого будет крайне сложно. Кроме того, по мнению политолога, формальных признаков ухудшения отношений между РФ и странами Балтии нет, и потому, такой крайний шаг будет очень сложно объяснить даже все тем же европейским властям.

"Я абсолютно убежден, что все в Прибалтике держат в уме одну дату — когда закончится выделение субсидий из еврофондов, и по сути, будет восстановлен статус-кво для этих стран — возвращение к исходному стоянию, когда нет денежных поступлений ни из ЕС, ни из РФ. И тогда возникнет вопрос где брать деньги, а на этот случай страны Балтии будут конечно держать в уме Россию. Это такой тонкий расчет", — заключил Гаспарян.




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