Сборная России по футболу проиграла Аргентине в товарищеском матче

Матч двух сборных открыл московский стадион "Лужники", находившийся долгое время на реконструкции.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Футболисты сборной России со счетом 1:0 уступили команде Аргентины в товарищеском матче в субботу вечером, передает Sputnik Беларусь.

Игра стала первой на московском стадионе "Лужники", который открылся после масштабной реконструкции.

© Sputnik. Владимир Песня Звезды и любители в Лужниках: Россия призналась в любви к футболу

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Сборную Аргентины привел к победе гол Серхио Агуэро в конце матча. На 86-й минуте счет был открыт, но больше голов зрители не увидели.

Большая спортивная арена "Лужники" была на реконструкции с 2013 года.

Команда России следующий контрольный матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира проведет 14 ноября. Футболисты сыграют с командой Испании в Санкт-Петербурге. В тот же день аргентинцы сразятся с командой Нигерии в Краснодаре.