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Товарищеский матч Россия - Аргентина

Сборная России по футболу проиграла Аргентине в товарищеском матче

© Sputnik. Алексей Филиппов
Новости
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Матч двух сборных открыл московский стадион "Лужники", находившийся долгое время на реконструкции.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Футболисты сборной России со счетом 1:0 уступили команде Аргентины в товарищеском матче в субботу вечером, передает Sputnik Беларусь.

Игра стала первой на московском стадионе "Лужники", который открылся после масштабной реконструкции.

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Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Сборную Аргентины привел к победе гол Серхио Агуэро в конце матча. На 86-й минуте счет был открыт, но больше голов зрители не увидели.

Большая спортивная арена "Лужники" была на реконструкции с 2013 года.

Команда России следующий контрольный матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира проведет 14 ноября. Футболисты сыграют с командой Испании в Санкт-Петербурге. В тот же день аргентинцы сразятся с командой Нигерии в Краснодаре.

Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
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Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина




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