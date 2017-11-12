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Котята до двух месяцев не умеют втягивать коготки

Как подстричь когти кошке: кошачий маникюр

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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Стричь или не стричь коту когти, а главное – как правильно и чем, о тонкостях "кошачьего маникюра" читайте в справке Sputnik.

Котята учатся прятать коготки только к двум месяцам жизни. Взрослые кошки должны регулярно подтачивать свои "стилеты", которые, достигая чрезмерной длины, начинают мешать. Но не всегда самая шикарная и развесистая когтеточка – любимое место кошачьего маникюра, многие предпочитают совершить паломничество к дивану или, потягиваясь, взбодрить ворс вашего ковра.

Даже если для любимого котика никакой мебели не жалко, часто случается так, что мягкие предметы, о которые так приятно поточить когти, не обеспечивают котику главного – их укорачивания. Слишком длинные когти причиняют животному неудобства, к тому же, особенно на пятом пальчике передних лапок, могут врезаться в подушечку – а это уже больно. Можно, конечно, доверить кота специалисту, но поездка в ветклинику – всегда стресс для животного, поэтому заботливый хозяин предпочитает научиться самостоятельно ухаживать за питомцем, приучая его к подобным гигиеническим процедурам "с младых когтей".

Что нужно для обрезки когтей

Перед тем, как приступить к процедуре, подготовьте рабочее место.

Инструменты, которые вам понадобятся:

  • когтерез
  • перекись водорода и ватка

Инструменты, которые вам точно не понадобятся:

  • маникюрные ножницы или щипчики
  • пилочка
  • средство для удаления кутикулы
  • лак для ногтей

В интернете можно встретить совет использовать обычные маникюрные ножницы, но делать этого для обрезания когтей кошке ни в коем случае не следует. Во-первых, это неудобно: лезвие маникюрных ножниц не предназначено для срезания плотного, круглого когтя, оно будет соскальзывать. Во-вторых, у большинства моделей таких ножниц острые кончики – а если кот случайно дернется? В-третьих, не забывайте о гигиене: у каждого должен быть свой набор маникюрных принадлежностей.

Подпиливать когти котам, как советуют многие, нецелесообразно: трение пилочки крайне раздражает и беспокоит питомца, кроме того, есть риск расслоить коготь, зацепив его край.

И, думаю, не нужно напоминать, что никакие человечески лаки не должны оказываться в непосредственной близости от котика. Если хотите гламурную кису с розовым маникюром – существуют специальные колпачки.

Как приступить к стрижке когтей коту

Сообщите о ваших намерениях коту. Дождитесь, когда он успокоится и решит вздремнуть. Возьмите сонного котейку на руки, погладьте его, подержите за лапку. Желательно проводить эту церемонию почаще – просто для того, чтобы кот привык к тому, что его лапы периодически трогают – животные вообще-то этого не любят. Надавите на подушечку, чтобы выпустить когти. Прозрачная часть – то, что можно обрезать; розовая (или темная, если когти черные) – место, где находится сосуд. Если вы повредите его, пойдет кровь; не пугайтесь – именно для этого мы поставили рядом перикись. Держите когтерез перпендикулярно к когтю, состригайте самый кончик – около одного миллиметра.

Обрезать когти коту нужно не реже одного раза в месяц, но не чаще, чем раз в три недели. Если вы будете регулярно проводить эту процедуру, ваша мебель, руки и ваш котейка, у которого отпала необходимость грызть слишком длинные когти, скажут вам спасибо.




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