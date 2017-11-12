12 ноября 1992 года: грузины атаковали позиции абхазской армии в Шроме

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

12 ноября 1992 года пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия сообщала о том, что по направлению Эшера-Сухум идет редкая перестрелка.

"12 ноября в 6.30 севернее города Сухум в районе села Шрома грузинская сторона атаковала позиции абхазской армии, но была отброшена с потерями для нее. Бои продолжаются", — говорится в сообщении.

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