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Рождественская ярмарка в Вене

Рождество в Европе: где дешевле всего отметить праздник в декабре

© Sputnik. Алексей Витвицкий
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Опубликован рейтинг самых дешевых столиц европейских государств для рождественских каникул.

СУХУМ, 13 ноя — Sputnik. Самыми выгодными для путешественников рождественские каникулы будут в столице Латвии Риге, там купить подарки на Рождество можно дешевле, чем в Лондоне, столица Эстонии заняла в этом рейтинге 4-е место, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на публикацию издания Business Insider.

Исследование показало, что уикенд на двоих в Риге обойдется около 40 тыс. рублей (504 фунтов стерлингов или 570 евро). Хотя общая стоимость пребывания в Праге (итоговое 5-е место рейтинга) оказалась самой низкой, ограниченное количество авиабилетов и свободных мест для жилья в чешской столице подняло стоимость поездки до 45 тыс. рублей (547 фунтов (649 евро). В Таллинне эти расходы составят 46 тыс. рублей (563 фунта, примерно 664 евро).

Рождественские ярмарки в Мюнхене и Берлине, популярные у туристов, заняли 2-е и 8-е места соответственно. В список вошли также Лилль (Франция) — 3-е место, Будапешт (Венгрия), Копенгаген (Дания), Вена (Австрия) и Стокгольм (Швеция).

Post Office Travel Money сравнил стоимость шести популярных подарков — рубашки Ralph Lauren, помады Clinique, духов Marc Jacobs, джинсов Levis 501, сапог UGG и айпада — во всех десяти городах. Выяснилось, что делать покупки в Риге в среднем на 15% выгоднее, чем в Лондоне. Берлин оказался на 22% дешевле британской столицы, а Стокгольм — на 21% дороже.

 




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