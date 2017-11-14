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Игорь Додон

Игорь Додон исключил возможность присоединения Приднестровья к РФ

© Sputnik / RODION PROCA
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Президент Молдавии заявил, что для Приднестровья нереально получить независимость или присоединиться к РФ.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что для Приднестровья нереально получить независимость или стать субъектом Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Флаги Абхазии и ПМР
© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Все знают о моей позиции федеративного государственного устройства. Но на самом деле неважно, как это будет называться: федерация, автономия и т.д. Важно, чем этот статус будет наполнен. Я считаю, что все полномочия, которые сегодня есть у Приднестровья, ему нужно оставить. Парламент, президента, правительство, флаг. И из Приднестровского бюджета мы ни копейки брать не должны. У нас должна быть общая государственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя политика… Общие границы", — заявил Додон в интервью "Независимой газете".

По его словам, "для объединения страны есть два предусловия: нейтралитет, признанный международными игроками (идеально — как в Туркменистане)". "И еще одно: мы должны дать Приднестровью право на самоопределение в случае потери Молдовой своей государственности. Хотя я уверен, что после объединения страны в Молдове уже никогда не будет проунионистской (выступающей за объединение с Румынией — ред.) власти", — сказал Додон.

По его мнению, "можно договориться с Тирасполем, у него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы". "Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова. Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально", — сказал Додон.

Как заявил молдавский лидер, он понимает, что делать конкретные шаги в решении приднестровского вопроса при нынешнем парламентском большинстве в Молдавии нереально. "Считаю, что после выборов в Молдове, когда будет создано промолдавское большинство в парламенте, с 2019 года надо начинать работать над приднестровским урегулированием", — заключил Додон.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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