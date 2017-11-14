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США пытались мешать ВКС РФ при наступлении в Аль-Букемале

Пресс-служба Минобороны РФ
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Авиация США пыталась мешать ВКС РФ наносить удары по боевикам ИГ* у Аль-Букемаля.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Ударные самолеты коалиции США пытались мешать авиации ВКС России наносить удары по боевикам террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) в районе сирийского Аль-Букемаля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Бойцы Сирийских демократических сил празднуют победу над группировкой ДАИШ, запрещенной в России, в сирийской Ракке
© REUTERS/ Erik De Castro
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"Для безопасного вывода отступающих из Абу Кемаля (Аль-Букемаля) боевиков ИГИЛ из-под ударов правительственных войск авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России", — говорится в сообщении.

Как сообщает Минобороны, с этой целью ударные самолеты "коалиции" входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг Аль-Букемаля для препятствования работе российских ВКС.

Американцы ссылались на то, что, по их данным, боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными", отметили в российском военном ведомстве.

"При этом на запросы командования российской группировки: почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением игиловцы осуществляют в подконтрольной международной коалиции зоне перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в районе Аль-Букемаля, американцы ничего ответить не смогли", — добавили в ведомстве.

Девятого ноября сирийские войска объявили о возвращении полного контроля над Абу-Кемалем.

Район этого города в текущем и прошлом месяце подвергался ударам российской авиации. В то же время международная коалиция во главе с США, которая, как и Россия, борется с ИГ*, собиралась вести наступление на город.

По данным Минобороны, от боевиков освобождено уже более 90% территории Сирии. В ноябре коалиция объявила, что в Ираке террористическая группировка почти разгромлена.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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