США пытались мешать ВКС РФ при наступлении в Аль-Букемале

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Ударные самолеты коалиции США пытались мешать авиации ВКС России наносить удары по боевикам террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) в районе сирийского Аль-Букемаля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"Для безопасного вывода отступающих из Абу Кемаля (Аль-Букемаля) боевиков ИГИЛ из-под ударов правительственных войск авиация коалиции пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России", — говорится в сообщении.
Как сообщает Минобороны, с этой целью ударные самолеты "коалиции" входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг Аль-Букемаля для препятствования работе российских ВКС.
Американцы ссылались на то, что, по их данным, боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными", отметили в российском военном ведомстве.
"При этом на запросы командования российской группировки: почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением игиловцы осуществляют в подконтрольной международной коалиции зоне перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в районе Аль-Букемаля, американцы ничего ответить не смогли", — добавили в ведомстве.
Девятого ноября сирийские войска объявили о возвращении полного контроля над Абу-Кемалем.
Район этого города в текущем и прошлом месяце подвергался ударам российской авиации. В то же время международная коалиция во главе с США, которая, как и Россия, борется с ИГ*, собиралась вести наступление на город.
По данным Минобороны, от боевиков освобождено уже более 90% территории Сирии. В ноябре коалиция объявила, что в Ираке террористическая группировка почти разгромлена.
*Террористическая организация, запрещенная в России