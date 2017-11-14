ЦБ РФ: майнинг криптовалют должен облагаться налогами

Подготовка законопроекта о криптовалюте может быть завершена к июлю 2018 года.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Майнинг криптовалют как бизнес должен регистрироваться и подпадать под налогообложение, заявила в эфире телеканала "Россия 24" первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, сообщает РИА Новости. © Sputnik. Виталий Аньков В России откроется первое крипто-детективное агентство

По ее словам, майнинг — это не столько деятельность по производству криптовалют, это более широкое понятие. Майнинг используется как правило при применении технологии блокчейн и является валидацией транзакции, которая в виде блоков представлена в этой технологии.

"Валидация осуществляется путем подбора сложных математический формул, действительно для этого требуется большая инфраструктура, поэтому, мы считаем, что это вид деятельности, безусловно. И как вид деятельности он должен быть зарегистрирован и подпадать под налогообложение", — сказала Скоробогатова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы имеем в виду юридических лиц и частных предпринимателей, которые таким видом деятельности хотели бы заниматься", — добавила она.

Скоробогатова также заявила, что первичное размещение криптовалют (ICO) должно регулироваться по принципу первичного размещения акций (IPO), возможно, в несколько упрощенном варианте.

"Взрывной рост ICO на самом деле связан с двумя причинами — первое, появляется огромное количество стартапов и технологических компаний, которым нужно найти средства для вложения в проекты, которые по их расчетам, должны быстро окупиться", — сказала Скоробогатова в интервью телеканалу "Россия 24".

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Вторая причина, по ее словам, для этого механизма во всем мире стали активно привлекать криптовалюты как один из инструментов привлечения инвестиций.

"Мы считаем, что ICO должно быть отрегулировано по аналогии с IPO, оно может иметь более облегченный вариант. Это действительно тема, которую мы должны обсудить с коллегами из Минфина и других ведомств", — отметила первый зампред ЦБ.

Потому что для компаний, за которыми стоят стартапы и нет 5-10-летней истории, очень сложно применять абсолютно стандартные механизмы — выдачу кредитов или привлечение инвестиций, пояснила она.

"Поэтому, я думаю, что здесь возможен разумный компромисс", — заключила Скоробогатова.

Законопроект о регулировании криптовалют в РФ, согласно поручению президента, должен быть принят Госдумой в первом полугодии следующего года.