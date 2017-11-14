Симоньян: День свободы прессы отмечать в день регистрации RT иноагентом

В понедельник главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию минюста страны.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян предложила перенести День свободы прессы с 3 мая на 10 ноября — дату регистрации RT иноагентом в США, сообщает РИА Новости.

Накануне Симоньян сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США. Минюст США официально внес компанию T&R Productions LLC, обслуживающую телеканал RT America, в список иностранных агентов. Название появилось в реестре под порядковым номером 6485 в понедельник, датой регистрации указано 10 ноября.

"Предлагаю перенести всемирный День свободы прессы на 10 ноября", — написала она в Twitter.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".