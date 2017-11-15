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Вид из вагона поезда Москва - Адлер. Архивное фото.

В РФ запускают движение грузовых поездов в обход Украины

© Sputnik. Владимир Песня
Новости
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В среду запускают грузовое движение по железнодорожному обходу Украины, двухпутную электрифицированную линию начали строить после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году, строительные работы завершились в августе.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Если пассажирские поезда пойдут в обход Украины, это  будет безопаснее и комфортнее для пассажиров, считает генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян, передает РИА Новости.

"Пассажирское движение по новой линии Журавка-Миллерово определенно будет безопаснее и комфортнее для пассажиров", — сообщил Саакян.

Пассажиры в вагоне двухэтажного поезда, архивное фото
© Sputnik. Илья Питалев
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Во-первых, пояснил он, существенно снижается риск остановки поездов, что могло влечь за собой задержку в пути следования. Во-вторых, сложные отношения с Украиной сохраняются, поэтому в таких условиях пассажирам будет комфортнее совершать поездку без пересечения границ.

"Также новые линии всегда строятся с применением новых технологий, а значит, пусть и на небольшом участке, но комфортабельность поездки повысится", — добавил он.

Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. До этого российские поезда, следующие на юг РФ, шли небольшой участок по территории Украины. Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям), что позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.




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