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Бриллиант

Бриллиант в 163 карата продали за рекордную сумму на аукционе Christie's

© AFP/ CHRIS J RATCLIFFE
Новости
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Проданный бриллиант, найденный в Анголе в феврале 2016 года, был выточен из алмаза весом в 404 карата, его полировка заняла 11 месяцев, а работали над ним десять экспертов-ювелиров.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Во время торгов в Женеве с молотка ушло украшение с бриллиантом весом в 163 карата, участник торгов заплатил за него рекордные 33,5 миллиона швейцарских франков (33,7 миллиона долларов), передает РИА Новости.

В каталоге аукциона даже не была указана ориентировочная стоимость ювелирного изделия. Оно ушло с молотка за 29,5 миллиона долларов и 4 миллиона комиссии.

Безупречно чистый бриллиант изумрудной огранки на 163 карата, вставленный в ожерелье из 18 бриллиантов меньшего размера и 66 изумрудов грушевидной формы, является самым крупным выставленным на торги камнем. Украшение было создано ювелирным домом "de GRISOGONO" в единичном экземпляре. Сам бриллиант был выточен из алмаза весом в 404 карата, который был найден в Анголе в феврале 2016 года. Его полировка заняла 11 месяцев, а работали над ней десять экспертов-ювелиров.

Вторым уникальным лотом торгов стал розовый бриллиант весом в 19 карат "Великий Мазарини", который был продан за 14,3 миллиона швейцарских франков (14,5 миллиона долларов).

История камня уходит корнями в XVII век. Камень был найден в легендарных копях Голконда в Индии, где ранее были обнаружены алмазы "Кохинур", "Регент" и "голубой Виттельсбах". Первым владельцем бриллианта был французский кардинал Джулио Мазарини, он также украшал собой диадему второй жены Наполеона. В разное время камнем владели король Франции Людовик XIV, Наполеон, Наполеон III и король Карл X. В 1962 году камень был выставлен в Лувре, однако затем пропал из вида. В каталоге аукциона не было указано изначальной цены камня, но отмечено, что он принадлежит семье из Европы.




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