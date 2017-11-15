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Госдума РФ приняла поправку о СМИ-иностранных агентах

© Sputnik. Natalya Seliverstova
Новости
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Госдума приняла во втором чтении поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом"

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, согласно принятой Госдумой РФ поправке, могут быть признаны в России "иностранным агентом", передает РИА Новости.

Поправки вносятся в законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в РФ организаций, который был принят в первом чтении в конце октября. Авторами поправок выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры четырех думских фракций и председатели ряда комитетов нижней палаты российского парламента, отмечает РИА Новости.

Телеканал Russia Today
© Sputnik. Евгений Биятов
RT America внесли в список иностранных агентов в США

Как отмечают парламентарии, законопроект станет ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Рабочая группа, которую возглавлял вице-спикер Госдумы Петр Толстой, подготовила поправки, согласно которым СМИ, имеющие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ иностранными агентами. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст.

"Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющая предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное СМИ), могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств или государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников", — говорится в тексте поправок.

​В порядке, установленном Минюстом, к иностранному СМИ могут быть применены положения закона об НКО, регулирующие правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, за исключением специальных положений, которые применяются исключительно к организациям, созданным в форме некоммерческой организации. Согласно тексту документа, иностранное СМИ, выполняющие функции иностранного агента, несет права и обязанности, предусмотренные законом об НКО.

Отвечая на вопрос о том, какое наказание будет предусмотрено для тех СМИ, которые откажутся зарегистрироваться в качестве иностранного агента по предписанию Минюста, Толстой сказал, что на них будут распространяться нормы закона об НКО-иностранных агентах.

Кроме того, вице-спикер ГД отметил, что решение о необходимости создания отдельного реестра СМИ-иностранных агентов также будет принимать Минюст.

Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин указал на то, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.




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