На базе ЮВО в Абхазии обработали "зараженные противником" участки местности

Более одной тысячи военнослужащих ЮВО приняли участие в тренировках по радиационной, химической и биологической защите.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Военные российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках проведения единого дня тренировок по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ) преодолели свыше 20 километров условно зараженных участков местности, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.

"В ходе мероприятий боевой подготовки на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу личный состав применял современные противогазы ПМК, а также общевойсковые защитные костюмы. Повседневная деятельность военнослужащих с подъема до отбоя проходила в обстановке внезапного применения условным противником оружия массового поражения. В качестве имитации применялись различные средства, в том числе дымовые шашки", — сообщил Астафьев.

В ходе тренировки военнослужащие с использованием дегазационных комплектов осуществили специальную обработку более 50 единиц вооружения и военной техники, доставленной из условно опасных участков.

Основной целью проведения единых дней РХБЗ является отработка умелых действий военнослужащими по использованию электронных и иных средств индивидуальной и групповой защиты при применении противником оружия массового поражения.