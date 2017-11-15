Прежним не будет: в Килмарноке вернут памятник защитникам Абхазии

Совет Восточного Эйршира, в состав которого входит город Килмарнок, дал Sputnik Абхазия пояснения по поводу демонтажа мемориала, установленного в память об абхазских воинах, погибших в результате агрессии Грузии в 1992-1993 годах.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Алана Сабеева. Власти Восточного Эйршира намерены восстановить мемориал абхазским воинам после внесения изменений в надпись на камне. По их словам, она должна соответствовать британской внешней политике.

"Мы продолжаем помнить жертв из Сухума, которые погибли с обеих сторон абхазо-грузинского конфликта. Мы не хотим никого обижать. Руководство округа обратилось за советом в правительство Шотландии и Великобритании, чтобы нам помогли правильно сформулировать надпись на мемориале", — сказала специалист по связям с общественностью Совета Восточного Эйршира Джули Хейг.

Она также пояснила, что мемориал убрали временно, чтобы у Совета была возможность внести предложенные правительством поправки в текст, и памятник был восстановлен с пересмотренной надписью.

По словам Джули Хейг, проблем с мемориалом не возникало до октября 2017 года, пока грузинское посольство не обратилось в Совет и в правительство Шотландии по поводу надписи на обелиске.

В своем обращении посольство ссылалось на то, что текст и флаг на памятнике противоречат британской внешней политике, которая поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и не признает одностороннее провозглашение независимости, сделанное властями Абхазии.

Пресс-секретарь также отметила, что Сухум и Килмарнок были городами побратимами, но договоренность подошла к концу и была заменена дружескими отношениями. А Совет Восточного Эйршира следил за мемориалом после реорганизации местного правительства в апреле 1996 года до настоящего времени.

Ранее МИД Абхазии призвал международных посредников в Женевских международных дискуссиях дать адекватную и объективную оценку деструктивным действиям Грузии. Министерство расценивает поведение официального Тбилиси в отношении мемориала павшим защитникам Абхазии, расположенного в шотландском Килманроке, как акт вандализма, направленный на уничтожение исторической памяти абхазского народа, который Грузия подвергла этническим чисткам и геноциду.