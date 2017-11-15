18:52 15 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Мемориал в шотландском городе Килмарнок, установленный в память об абхазских воинах, погибших в результате агрессии Грузии в 1992-1993 годах

Прежним не будет: в Килмарноке вернут памятник защитникам Абхазии

© Фото: photagram.org
Новости
Получить короткую ссылку
41985

Совет Восточного Эйршира, в состав которого входит город Килмарнок, дал Sputnik Абхазия пояснения по поводу демонтажа мемориала, установленного в память об абхазских воинах, погибших в результате агрессии Грузии в 1992-1993 годах.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Алана Сабеева. Власти Восточного Эйршира намерены восстановить мемориал абхазским воинам после внесения изменений в надпись на камне. По их словам, она должна соответствовать британской внешней политике.

"Мы продолжаем помнить жертв из Сухума, которые погибли с обеих сторон абхазо-грузинского конфликта. Мы не хотим никого обижать. Руководство округа обратилось за советом в правительство Шотландии и Великобритании, чтобы нам помогли правильно сформулировать надпись на мемориале", — сказала специалист по связям с общественностью Совета Восточного Эйршира Джули Хейг.

Она также пояснила, что мемориал убрали временно, чтобы у Совета была возможность внести предложенные правительством поправки в текст, и памятник был восстановлен с пересмотренной надписью.

По словам Джули Хейг, проблем с мемориалом не возникало до октября 2017 года, пока грузинское посольство не обратилось в Совет и в правительство Шотландии по поводу надписи на обелиске.

В своем обращении посольство ссылалось на то, что текст и флаг на памятнике противоречат британской внешней политике, которая поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и не признает одностороннее провозглашение независимости, сделанное властями Абхазии.

Пресс-секретарь также отметила, что Сухум и Килмарнок были городами побратимами, но договоренность подошла к концу и была заменена дружескими отношениями. А Совет Восточного Эйршира следил за мемориалом после реорганизации местного правительства в апреле 1996 года до настоящего времени.

Ранее МИД Абхазии призвал международных посредников в Женевских международных дискуссиях дать адекватную и объективную оценку деструктивным действиям Грузии. Министерство расценивает поведение официального Тбилиси в отношении мемориала павшим защитникам Абхазии, расположенного в шотландском Килманроке, как акт вандализма, направленный на уничтожение исторической памяти абхазского народа, который Грузия подвергла этническим чисткам и геноциду.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • ВС Южной Осетии
    Суд идет!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил в парламент кандидатуру Олеси Кочиевой на должность председателя Верховного суда республики.

  • Здание министерства обороны Азербайджанской Республики, фото из архива
    Игра в войну

    В Азербайджане стартуют командно-штабные военные игры с целью совершенствования уровня взаимодействия органов управления войсками.

  • Акция протеста студентов о принятии решения об отсрочке парламентом РА
    Ни шагу назад!

    Студенты, протестующие против отмены отсрочки от службы в армии, которую сегодня утвердил парламент, перекрыли вход в здание Нацсобрания.

  • Жилые дома в Париже, архивное фото
    Не мы это!

    Глава МИД Казахстана прокомментировал информацию о покупке представителем правительства квартиры в Париже за 65 миллионов евро.

  • Продажа MegaСom в КР
    Торг здесь неуместен!

    Кыргызстан прекратил переговоры с российским предпринимателем о купле-продаже одного из крупнейших сотовых операторов республики.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Миротворческая Беларусь

    Беларусь готова направить миротворческий контингент в юго-восточные регионы Украины, если это будет признано приемлемым заинтересованными сторонами.

  • Район Skanste, новостройки, недвижимость
    Нажиться на старости

    Латвия может заработать на пенсиях соотечественников, которые уехали на заработки за границу и вернулись домой после выхода на пенсию.

  • Репродукция картины Валерия Балабанова Трагедия
    Сам себе прокурор

    Новая мода входит в силу в Литве – доносить на себя самого, особенно, если человек имел контакт с гражданами России или российским СМИ.

  • Парламент
    Языковой вопрос

    Дебаты по переименованию государственного языка с молдавского на румынский в парламенте Молдовы начались еще до слушаний в рамках пленарного заседания.

  • Флаги Ирана и Таджикистана, архивное фото
    ПИВТ преткновения

    Таджикистан и Иран положили начало улучшению двусторонних отношений, испортившихся из-за Партии исламского возрождения Таджикистана.

  • Иностранные рабочие
    Узбекский миллион

    В России по состоянию на 1 октября 2017 года 925 тысяч граждан Узбекистана работают по трудовому патенту.

  • Портфель
    Даешь инфляцию!

    Зарплаты чиновников и парламентариев Эстонии привяжут к инфляции – чем выше будут расти цены, тем больше государственные служащие будут получать.

  • ВС Южной Осетии
    Суд идет!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил в парламент кандидатуру Олеси Кочиевой на должность председателя Верховного суда республики.

  • Здание министерства обороны Азербайджанской Республики, фото из архива
    Игра в войну

    В Азербайджане стартуют командно-штабные военные игры с целью совершенствования уровня взаимодействия органов управления войсками.

  • Акция протеста студентов о принятии решения об отсрочке парламентом РА
    Ни шагу назад!

    Студенты, протестующие против отмены отсрочки от службы в армии, которую сегодня утвердил парламент, перекрыли вход в здание Нацсобрания.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Модели сидят на новом спортивном автомобиле Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster
Роскошные новинки Международного автосалона в Дубае
Первый в мире суперкар из титана показали на автосалоне Dubai Motor Show.
Первый в мире суперкар из титана показали на автосалоне Dubai Motor Show
Что надо знать о сахарном диабете
Что надо знать о сахарном диабете

Соцсети

Sputnikabkhazia