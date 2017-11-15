Джей Ло, Равшана Куркова, Лера Адлейба: звездные наряды от Rasario

"Дизайнером года" по версии модного журнала Glamour стала дизайнер из Абхазии, директор мастерской вечернего платья Rasario Расида Лакоба. Sputnik Абхазия сделал подборку платьев бренда.

Sputnik, Сария Кварацхелия.

Расида Лакоба из Абхазии – директор мастерской вечернего платья Rasario. Платья от Rasario носят российские и зарубежные звезды.

Известная певица, телеведущая, Заслуженная артистка Республики Татарстан Алсу сфотографировалась в роскошном черном блестящем платье из органзы с вырезом на животе.

🇷🇺Алсу в платье из коллекции SS'15. 🇬🇧Alsou, wearing the dress from the SS15 collection. #rasario #rasariodress #rasarioatelier Публикация от Rasario Atelier (@rasarioatelier) Май 14 2016 в 3:01 PDT

Многие знаменитости выходят на светские вечеринки в нарядах бренда Rasario.

🇷🇺Тамуна Циклаури в платье из пайеток из летней коллекции. 🇬🇧Beautiful Tamuna Tsiklauri wearing Rasario dress from summer collection. Публикация от Rasario Atelier (@rasarioatelier) Ноя 19 2016 в 3:10 PST

На закрытии "Кинотавра" в Сочи российская актриса театра и кино Равшана Куркова появилась в длинном черном платье из бархата с вырезом на груди.

Кстати говоря, на "Кинотавре" в Сочи в нарядах от Rasario пришла не одна Равшана Куркова, также журналистка, телеведущая и писательница, главный редактор русской версии журнала L'Officiel Эвелина Хромченко – в длинном красном вечернем платье на бретелях.

🇷🇺Эвелина Хромченко, в платье, созданном для неё мастерами Rasario Atelier. 🇬🇧Evelina Khromchenko, wearing Rasario dress, created for her in our Atelier. Публикация от Rasario Atelier (@rasarioatelier) Май 16 2016 в 1:16 PDT

На вечеринку старта конкурса "Женщина года" от журнала Glamour, в блестящем вишневом вечернем платье с открытой спиной пришла российская певица, композитор, актриса, модель, представительница России на музыкальном конкурсе "Евровидение-2015" Полина

Гагарина, которая у себя в Instagram выставила фото с подписью: "На мне роскошное платье от @rasario".

В 2017 году многие голливудские звезды приобрели платья дизайнера Расиды Лакоба.

В октябре 2017 года в черном блестящем платье с одним рукавом сфотографировалась бразильская супермодель, наиболее известная работой с Victoria's Secret Алессандро Амбросио.

🇬🇧Alessandra Ambrosio wearing Rasario F/W 17/18 dress attending to Zurich Film Festival 🇷🇺Алессандра Амбросио в платье Rasario из коллекции F/W 17/18 на международном кинофестивале в Цюрихе Публикация от Rasario Atelier (@rasarioatelier) Окт 4 2017 в 7:32 PDT

"Каждый год мы по плану делаем четыре коллекции. Очень-очень много работаем. В этом году одели много голливудских звезд. Например, Алессандра Амбросио, Кэти Перри", — рассказала ранее дизайнер Расида Лакоба.

Американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН Кэти Перри на светское мероприятие пришла в роскошном блестящем платье с глубоким вырезом и запахом.

🇷🇺Кэти Перри в RASARIO PRE FALL 17 🇬🇧Katy Perry wearing RASARIO PRE FALL 17 dress Публикация от Rasario Atelier (@rasarioatelier) Мар 27 2017 в 7:47 PDT

Среди них и американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнес-вумен Дженифер Лопес, которая в июне 2017 года спела на финале конкурса World of dance в комбинезоне с глубоким вырезом от Rasario.

She ain't your mama! Fabulous @jlo in RASARIO SS17 jumpsuit Публикация от RASARIO (@rasario) Июн 21 2017 в 12:05 PDT

А это видео со страницы Дженифер Лопес.

Yaaaasss #WorldOfDance is all new TONIGHT at 10pm on NBC! Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Июл 18 2017 в 3:24 PDT

Точно в таком же комбинезоне провела фотоссесию и другая зарубежная актриса, лауреат Filmfare Award за лучшую женскую роль, по мнению критиков, Сонам Капур.

Наряды Rasario пользуются популярностью и среди абхазских звезд.

Победительница проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба на финале конкурса в Кремле выступала в пышном синем платье от бренда Rasario.

© Sputnik. Илья Питалев Первое место в проекте "Ты супер!" завоевала Валерия Адлейба

Модель из Абхазии Асмат Чкотуа выложила в Instagram фото в коктейльном блестящем платье с глубоким вырезом от Rasario.