Джей Ло, Равшана Куркова, Лера Адлейба: звездные наряды от Rasario

Sputnik, Сария Кварацхелия.
Расида Лакоба из Абхазии – директор мастерской вечернего платья Rasario. Платья от Rasario носят российские и зарубежные звезды.
Известная певица, телеведущая, Заслуженная артистка Республики Татарстан Алсу сфотографировалась в роскошном черном блестящем платье из органзы с вырезом на животе.
Многие знаменитости выходят на светские вечеринки в нарядах бренда Rasario.
На закрытии "Кинотавра" в Сочи российская актриса театра и кино Равшана Куркова появилась в длинном черном платье из бархата с вырезом на груди.
Кстати говоря, на "Кинотавре" в Сочи в нарядах от Rasario пришла не одна Равшана Куркова, также журналистка, телеведущая и писательница, главный редактор русской версии журнала L'Officiel Эвелина Хромченко – в длинном красном вечернем платье на бретелях.
На вечеринку старта конкурса "Женщина года" от журнала Glamour, в блестящем вишневом вечернем платье с открытой спиной пришла российская певица, композитор, актриса, модель, представительница России на музыкальном конкурсе "Евровидение-2015" Полина
Гагарина, которая у себя в Instagram выставила фото с подписью: "На мне роскошное платье от @rasario".
В 2017 году многие голливудские звезды приобрели платья дизайнера Расиды Лакоба.
В октябре 2017 года в черном блестящем платье с одним рукавом сфотографировалась бразильская супермодель, наиболее известная работой с Victoria's Secret Алессандро Амбросио.
"Каждый год мы по плану делаем четыре коллекции. Очень-очень много работаем. В этом году одели много голливудских звезд. Например, Алессандра Амбросио, Кэти Перри", — рассказала ранее дизайнер Расида Лакоба.
Американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН Кэти Перри на светское мероприятие пришла в роскошном блестящем платье с глубоким вырезом и запахом.
Среди них и американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнес-вумен Дженифер Лопес, которая в июне 2017 года спела на финале конкурса World of dance в комбинезоне с глубоким вырезом от Rasario.
А это видео со страницы Дженифер Лопес.
Точно в таком же комбинезоне провела фотоссесию и другая зарубежная актриса, лауреат Filmfare Award за лучшую женскую роль, по мнению критиков, Сонам Капур.
Наряды Rasario пользуются популярностью и среди абхазских звезд.
Победительница проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба на финале конкурса в Кремле выступала в пышном синем платье от бренда Rasario.
Модель из Абхазии Асмат Чкотуа выложила в Instagram фото в коктейльном блестящем платье с глубоким вырезом от Rasario.