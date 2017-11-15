18:52 15 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Дизайнер Расида Лакоба

Джей Ло, Равшана Куркова, Лера Адлейба: звездные наряды от Rasario

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
Получить короткую ссылку
18130

"Дизайнером года" по версии модного журнала Glamour стала дизайнер из Абхазии, директор мастерской вечернего платья Rasario Расида Лакоба. Sputnik Абхазия сделал подборку платьев бренда.

Sputnik, Сария Кварацхелия.

Расида Лакоба из Абхазии – директор мастерской вечернего платья Rasario. Платья от Rasario носят российские и зарубежные звезды.

Известная певица, телеведущая, Заслуженная артистка Республики Татарстан Алсу сфотографировалась в роскошном черном блестящем платье из органзы с  вырезом на животе.

Многие знаменитости выходят на светские вечеринки в нарядах бренда Rasario.

На закрытии "Кинотавра" в Сочи российская актриса театра и кино Равшана Куркова появилась в длинном черном платье из бархата с вырезом на груди.

Кстати говоря, на "Кинотавре" в Сочи в нарядах от Rasario пришла не одна Равшана Куркова, также журналистка, телеведущая и писательница, главный редактор русской версии журнала L'Officiel Эвелина Хромченко – в длинном красном вечернем платье на бретелях.

На вечеринку старта конкурса "Женщина года" от журнала Glamour, в блестящем вишневом вечернем платье с открытой спиной пришла российская певица, композитор, актриса, модель, представительница России на музыкальном конкурсе "Евровидение-2015"  Полина

Гагарина, которая у себя в Instagram выставила фото с подписью: "На мне роскошное платье от @rasario".

В 2017 году многие голливудские звезды приобрели платья дизайнера Расиды Лакоба.

В октябре 2017 года в  черном блестящем платье с одним рукавом сфотографировалась бразильская супермодель, наиболее известная работой с Victoria's Secret Алессандро Амбросио.

"Каждый год мы по плану делаем четыре коллекции. Очень-очень много работаем. В этом году одели много голливудских звезд. Например, Алессандра Амбросио, Кэти Перри", — рассказала ранее дизайнер Расида Лакоба.

Американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН Кэти Перри на светское мероприятие пришла в роскошном блестящем платье с глубоким вырезом и запахом.

🇷🇺Кэти Перри в RASARIO PRE FALL 17 🇬🇧Katy Perry wearing RASARIO PRE FALL 17 dress

Публикация от Rasario Atelier (@rasarioatelier) Мар 27 2017 в 7:47 PDT

Среди них и американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнес-вумен Дженифер Лопес, которая в июне 2017 года спела на финале конкурса World of dance в комбинезоне с глубоким вырезом от Rasario.

She ain't your mama! Fabulous @jlo in RASARIO SS17 jumpsuit

Публикация от RASARIO (@rasario) Июн 21 2017 в 12:05 PDT

А это видео со страницы Дженифер Лопес.

Yaaaasss #WorldOfDance is all new TONIGHT at 10pm on NBC!

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Июл 18 2017 в 3:24 PDT

Точно в таком же комбинезоне провела фотоссесию и другая зарубежная  актриса, лауреат Filmfare Award за лучшую женскую роль, по мнению критиков, Сонам Капур.

Наряды Rasario пользуются популярностью и среди абхазских звезд.

Победительница проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба на финале конкурса в Кремле выступала в пышном синем платье от бренда Rasario.

Первое место в проекте Ты супер! завоевала Валерия Адлейба
© Sputnik. Илья Питалев
Первое место в проекте "Ты супер!" завоевала Валерия Адлейба

 

Модель из Абхазии Асмат Чкотуа выложила в Instagram фото в коктейльном блестящем платье с глубоким вырезом от Rasario.

@rasario спасибо за прекрасный вечер💥 @abdullartuev за фото ❤️

Публикация от Asmat is my name (@asmatchkotua) Сен 13 2017 в 12:15 PDT




Главные темы

Орбита Sputnik

  • ВС Южной Осетии
    Суд идет!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил в парламент кандидатуру Олеси Кочиевой на должность председателя Верховного суда республики.

  • Здание министерства обороны Азербайджанской Республики, фото из архива
    Игра в войну

    В Азербайджане стартуют командно-штабные военные игры с целью совершенствования уровня взаимодействия органов управления войсками.

  • Акция протеста студентов о принятии решения об отсрочке парламентом РА
    Ни шагу назад!

    Студенты, протестующие против отмены отсрочки от службы в армии, которую сегодня утвердил парламент, перекрыли вход в здание Нацсобрания.

  • Жилые дома в Париже, архивное фото
    Не мы это!

    Глава МИД Казахстана прокомментировал информацию о покупке представителем правительства квартиры в Париже за 65 миллионов евро.

  • Продажа MegaСom в КР
    Торг здесь неуместен!

    Кыргызстан прекратил переговоры с российским предпринимателем о купле-продаже одного из крупнейших сотовых операторов республики.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Миротворческая Беларусь

    Беларусь готова направить миротворческий контингент в юго-восточные регионы Украины, если это будет признано приемлемым заинтересованными сторонами.

  • Район Skanste, новостройки, недвижимость
    Нажиться на старости

    Латвия может заработать на пенсиях соотечественников, которые уехали на заработки за границу и вернулись домой после выхода на пенсию.

  • Репродукция картины Валерия Балабанова Трагедия
    Сам себе прокурор

    Новая мода входит в силу в Литве – доносить на себя самого, особенно, если человек имел контакт с гражданами России или российским СМИ.

  • Парламент
    Языковой вопрос

    Дебаты по переименованию государственного языка с молдавского на румынский в парламенте Молдовы начались еще до слушаний в рамках пленарного заседания.

  • Флаги Ирана и Таджикистана, архивное фото
    ПИВТ преткновения

    Таджикистан и Иран положили начало улучшению двусторонних отношений, испортившихся из-за Партии исламского возрождения Таджикистана.

  • Иностранные рабочие
    Узбекский миллион

    В России по состоянию на 1 октября 2017 года 925 тысяч граждан Узбекистана работают по трудовому патенту.

  • Портфель
    Даешь инфляцию!

    Зарплаты чиновников и парламентариев Эстонии привяжут к инфляции – чем выше будут расти цены, тем больше государственные служащие будут получать.

  • ВС Южной Осетии
    Суд идет!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил в парламент кандидатуру Олеси Кочиевой на должность председателя Верховного суда республики.

  • Здание министерства обороны Азербайджанской Республики, фото из архива
    Игра в войну

    В Азербайджане стартуют командно-штабные военные игры с целью совершенствования уровня взаимодействия органов управления войсками.

  • Акция протеста студентов о принятии решения об отсрочке парламентом РА
    Ни шагу назад!

    Студенты, протестующие против отмены отсрочки от службы в армии, которую сегодня утвердил парламент, перекрыли вход в здание Нацсобрания.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Модели сидят на новом спортивном автомобиле Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster
Роскошные новинки Международного автосалона в Дубае
Первый в мире суперкар из титана показали на автосалоне Dubai Motor Show.
Первый в мире суперкар из титана показали на автосалоне Dubai Motor Show
Что надо знать о сахарном диабете
Что надо знать о сахарном диабете

Соцсети

Sputnikabkhazia