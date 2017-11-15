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Lamborghini преподнесла в дар папе Римскому Франциску уникальный экземпляр спортивного автомобиля модели Huracan

Папе Римскому подарили Lamborghini

© AP Photo. L'Osservatore Romano/Pool
Новости
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Автомобиль продадут на аукционе, а вырученные деньги пойдут на благотворительность.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Компания Lamborghini подарила папе Римскому Франциск спортивный автомобиль модели Huracan, который решено продать на аукционе, чтобы отдать вырученную сумму на благотворительность, передает РИА Новости.

В среду утром в Ватикане понтифик принял от руководства Lamborghini белоснежный автомобиль, получивший свое название в честь бога ветра древних майя, и расписался фломастером на его капоте.

Папа Римский Франциск во время поездки в Грузию - на стадионе имени Михаила Месхи перед католической мессой
© AFP/ VINCENZO PINTO
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Позднее итальянский суперкар будет продан на торгах аукционного дома Sotheby`s, а вся выручка от продажи будет передана в личное распоряжение папы Франциска на цели благотворительности. Впрочем, глава Римско-католической церкви уже заранее распорядился о том, как использовать эти средства.

Согласно сообщению службы печати Святого престола, деньги будут переданы на реализацию сразу трех проектов. Первый из них под названием "Помощь страдающей церкви" связан с восстановлением жилых домов и общественных зданий иракских христиан, проживавших в районе Ниневии, где с 2014 года хозяйничали боевики запрещенной террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Речь идет о том, чтобы создать условия для возвращения бежавших из этого района христиан в родные места.

Второй проект называется "Дом папы Франциска" и предусматривает оказание поддержки католической Общине папы Иоанна XXIII, которая помогает женщинам, ставшим жертвами торговцев людьми, и бывшим проституткам. Часть средств, вырученных от продажи уникального автомобиля, будет также передана двум итальянским благотворительным организациям, которые занимаются гуманитарными проектами по оказанию помощи женщинам и детям в странах Африки.

Модель Lamborghini Huracan была представлена на Женевском автосалоне в марте 2014 года. Цена этого автомобиля в базовой комплектации составляет около 200 тысяч долларов, однако папе Римскому был подарен уникальный экземпляр специальной комплектации.




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