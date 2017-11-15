Выполнили последнюю волю: Михаила Задорнова похоронили в Юрмале

Сотни людей пришли в собор Александра Невского в Риге, чтобы проститься с Михаилом Задорновым. Известного сатирика похоронили на кладбище в Яундубулты

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Проститься с любимцем публики к собору Александра Невского в Риге пришло очень много людей, передает Sputnik Латвия.

Люди, пришедшие к собору с цветами, выстроились в огромную очередь, которая растянулась до соседней улицы. Многие переживали, что им не позволят проститься с любимым сатириком, но спустя пару часов двери храма открыли для всех, кто хотел проводить Михаила Задорнова в последний путь.

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Но удалось это не всем: в очереди одному мужчине стало плохо, и его пришлось передать в руки медиков. К счастью, рядом оказалась машина скорой помощи, которую вызвали ранее для двух пожилых женщин, им также стало нехорошо во время службы внутри храма.

Порядок около собора Александра Невского в Риге обеспечивали сразу несколько экипажей полиции: стражи порядка контролировали людей, которые то и дело норовили выйти на проезжую часть оживленной улицы Бривибас. Когда отпевание и прощание закончилось, гроб с телом артиста вынесли под хоровое пение и аплодисменты многочисленной публики.

Затем гроб с телом Михаила Задорнова отправился в Юрмалу, где на кладбище Яундубулты сатирик был похоронен рядом со своим отцом Николаем Задорновым.

На кладбище проводить артиста в последний путь собралось еще около двух десятков людей, среди которых были замечены предприниматель Александр Лавент, актер Геннадий Хазанов, публицист Владлен Дозорцев, предприниматель Евгений Гомберг и другие известные личности.