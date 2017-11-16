Запрещен выпуск сигарет без "страшной картинки"

С целью привлечения внимания общественности к негативным последствиям курения табака каждый год в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. В 2017 году он приходится на 16 ноября, за день до этого был запрещен выпуск пачек сигарет без "устрашающих изображений".

СУХУМ, 16 ноя — Sputnik. Технический регламент на табачную продукцию Таможенного союза, вступивший в силу 15 ноября, запрещает выпуск пачек сигарет без "устрашающих изображений", сообщает РИА Новости. © Sputnik. Бывшие бывают: "каминг аут" курильщицы со стажем

Согласно регламенту, на каждой пачке сигарет должна быть "страшная" картинка, либо же внутри упаковки должен лежать листок-вкладыш с предупреждениями о вреде курения.

На упаковки нанесут изображения человеческих органов, пораженных опасными недугами — последствиями курения, а также названия заболеваний: от пародонтоза до гангрены и рака. При этом будет использоваться самый неприятный, по мнению ученых, грязно-коричневый цвет с кодировкой Pantone 448C. Надпись, предупреждающая о вреде курения, должна занимать не менее половины и лицевой, и обратной сторон упаковки.

На пачках больше нельзя печатать картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном. По мнению Евразийской экономической комиссии, это приводит "к обману курильщиков, ассоциирующих табачное зелье с полезными продуктами". По той же причине запрещается указывать количество никотина, смол, монооксида углерода — чтобы покупатели не считали, что сигареты с меньшим содержанием этих веществ не так опасны для здоровья.

Упаковки, напечатанные до вступления регламента в силу, останутся в продаже, пока не будут полностью реализованы. Нововведения касаются всех стран Таможенного союза, кроме Армении — ей продлили переходный период до июля 2018-го.