19:03 16 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Митинг в честь 10-летия дипломатических отношений США и СССР

"Кто мы друг другу?": эксперты о годовщине дипотношений СССР и США

© Sputnik. РИА Новости
Новости
Получить короткую ссылку
22 0 0

Эксперты вспомнили общее прошлое двух атомных держав и дали совет российским политикам.

Sputnik. Дипломатические отношения между СССР и США были оформлены 84 года назад, 16 ноября 1933 года. Связь между двумя государствами неоднократно проверялась на прочность, но сохранена до сих пор. В почти юбилейную годовщину Sputnik попросил двоих российских экспертов оценить, как сейчас складывается диалог России и Америки, и дать свой прогноз на будущее.

США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России
© Sputnik. Максим Блинов
"Как что, так сразу Косой!": модная шутка с большой долей правды

Тухлый момент

Современный этап истории дипотношений США и России — один из наиболее проблемных, считает журналист, председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов:

"Сейчас момент во взаимоотношениях России и США, употребляя не очень политкорректный термин, тухлый. Степень взаимопонимания между двумя странами ниже, чем даже в период Холодной войны. Отсутствуют понятные критерии этих отношений и взаимная идентификация: "Кто мы друг другу?".

В Холодную войну, по крайней мере, было понятно, что мы противники и должны каким-то образом избегать непоправимых столкновений. Сейчас все запуталось, и, что самое печальное, все замешано на внутренней политике обеих стран".

Болезнь америкоцентризма

По мнению эксперта, нынешние отношения России и США уже не определяют международную повестку дня.

"В этом кроется одна из проблем — Россия по инерции считает, что весь мир, затаив дыхание, следит за российско-американскими коллизиями и ориентируется на них. Это уже давно не так. Я бы, если кто-нибудь попросил меня дать совет российским политикам, посоветовал им избавляться от болезненного америкоцентризма, который они испытывают.

Недавняя странная история невстречи Путина и Трампа во Вьетнаме должна научить Россию тому, что в современном мире Америка очень важна, но кроме нее есть множество стран, которые гораздо более важны для России, и отношения с которыми могут быть гораздо более продуктивными", — подытожил Лукьянов.

Необратимости нет

Чуть более оптимистичный взгляд на ситуацию у профессора кафедры истории и теории политики факультета политологии Московского государственного университета Игоря Кузнецова.

"Сегодняшняя ситуация, конечно, сложная, кризисная, но я не думаю, что она фатально сложнее, чем раньше. Вспомним локальные войны второй половины XX века, в которых две страны жестко противостояли друг другу, вспомним Карибский кризис, когда страны стояли в шаге от прямого столкновения.

Однако у СССР и США был и мощный опыт союзничества с другими участниками антигитлеровской коалиции, тогда Союз получил значительную помощь по лендлизу. В период индустриализации в стране появился целый ряд производств, имеющих американские корни. История XX века многообразна, опыт российско-американских отношений дает и позитивные примеры. К этому наследию нужно бережно относиться, чтобы не прикончить память о нем.

Дональд Трамп, архивное фото
© AP Photo. Evan Vucci
Трамп: сотрудничество США и России будет полезно всему миру

Меняется власть, меняются американские и, надеюсь, российские администрации, но на обеих странах по-прежнему лежит высокая ответственность перед мировым сообществом".

Политолог считает, что поводом для разрядки взаимного напряжения может стать координация действий России и США при разрешении многочисленных конфликтов в различных регионах мира: "Даже в нынешних кризисных условиях две страны могут находить точки соприкосновения, договариваться. Я надеюсь, что в этих дипотношениях нет необратимости".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Южной Осетии А. Бибиловым
    Милости просим!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил президента России Владимира Путина на празднование10-й годовщины признания независимости.

  • Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
    Приоритетная тема

    Для России тема карабахского урегулирования является одной из приоритетных, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

  • Зенитный ракетный комплекс Бук-1М
    Будем покупать

    Правительство Армении одобрило кредит в 100 миллионов долларов от России на приобретение различных видов вооружений.

  • Сейтказы Матаев на судебном процессе
    Свободен!

    Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева.

  • Архивное фото президента КР Алмазбека Атамбаева
    Каторжный труд

    Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, что все шесть лет президентства надрывался, как на каторге, из-за того, что в стране был бардак.

  • Антидопинговая лаборатория в Минске
    Вместе победим

    Национальное антидопинговое агентство Беларуси (НАДА) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали договор о сотрудничестве.

  • Митинг против полного перевода билингвальных школ на латышский язык
    "Неправильные" голоса

    Петиция о сохранении билингвального образования в Латвии, набравшая больше 11 тысяч подписей, может не пройти в Сейм из-за голосов неграждан.

  • Литовский парламент
    Единогласно!

    Сейм Литвы единогласно принял аналог "закона Магнитского" – за принятие документ проголосовал 91 депутат. Закон вступит в силу в январе.

  • Ограждения на границе, архивное фото
    Не дали выпить!

    Украинские пограничники обнаружили спиртопровод на границе с Молдовой и сразу же его демонтировали.

  • Учения 201-й РВБ на полигоне Ляур
    "Точное" попадание

    В Таджикистане три дома получили повреждения в ходе стрельб на оперативно-стратегических учениях ОДКБ "Боевое братство-2017".

  • Флаг Японии
    Орден за могилы

    Правительство Японии наградило императорским орденом смотрителя ташкентского кладбища, 40 лет ухаживавшего за могилами японских военнопленных.

  • Обыск в ресторане Прага в Москве
    Это успех!

    Вице-канцлер МВД Эстонии Эркки Коорт заявил, что силовикам удалось успешно доказать связь задержанного студента со спецслужбами России.

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Южной Осетии А. Бибиловым
    Милости просим!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил президента России Владимира Путина на празднование10-й годовщины признания независимости.

  • Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
    Приоритетная тема

    Для России тема карабахского урегулирования является одной из приоритетных, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

  • Зенитный ракетный комплекс Бук-1М
    Будем покупать

    Правительство Армении одобрило кредит в 100 миллионов долларов от России на приобретение различных видов вооружений.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Модели сидят на новом спортивном автомобиле Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster
Роскошные новинки Международного автосалона в Дубае
89-летняя Аньес Варда станцевала с Джоли на вручении почетного Оскара
89-летняя режиссер Аньес Варда станцевала с Джоли на вручении "Оскара"
Что надо знать о сахарном диабете
Что надо знать о сахарном диабете

Соцсети

Sputnikabkhazia