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Конференция Russian Blockchain Week 2017

Майнинг-города можно строить в РФ только после принятия закона о криптовалютах

© Sputnik. Евгений Биятов
Новости
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Депутат Госдумы предложил создание в РФ города для добычи криптовалюты.

СУХУМ, 17 ноя — Sputnik. Города для майнинга можно строить в России только после принятия закона о регулировании криптовалют, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Конференция Russian Blockchain Week 2017
© Sputnik. Евгений Биятов
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Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Борис Чернышов направил в Минпромторг и Минкомсвязь письмо с инициативой о строительстве майнинг-города, который должен располагаться в Сибири или на Дальнем Востоке, недалеко от крупной гидроэлектростанции. Это позволит гражданам и государству получить новый источник доходов, а в перспективе — создать конкурента Кремниевой долины, полагает он.

Жигарев готов поддержать такую инициативу, но считает, что до ее реализации сначала необходимо принять закон, регулирующий выпуск и обращение криптовалют. "Дешевое электричество по расценкам — это Красноярский край, за счет гидроэлектростанции, почему бы и нет. Только надо, самое главное, сначала принять закон о кибервалютах, а потом уже строить какие-то майнинг-города", — сказал он.

"И в Китае есть майнинг-центры, и в России можно его создать, у Сбербанка они есть, поэтому почему бы не сделать на уровне государства. Но в любом случае сначала закон принимать надо, все должно быть последовательно", — считает глава думского комитета.

Кибервалюты невозможно запретить, поскольку любой гражданин, имеющий доступ к интернету, может заниматься ее торговлей и приобретением, пояснил Жигарев. "Другой вопрос, что надо законодательство срочно по этому вопросу принимать. Потому что это уже есть, и эту сферу надо регулировать. А идея — если мир зарабатывает, то и мы должны зарабатывать. Почему нет?", — резюмировал парламентарий.




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