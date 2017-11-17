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Премьер-министр РФ Д. Медведев провел заседание правительства РФ

Кабмин РФ одобрил соглашение между Россией и Абхазией

© Sputnik. Екатерина Штукина
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Правительство России в четверг обсудило проект федерального закона о ратификации соглашения между РФ и Абхазией о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий россиян, проживающих в Абхазии.

СУХУМ, 17 ноя — Sputnik. Правительство России одобрило проект федерального закона о ратификации соглашения между РФ и Абхазией о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на перечень решений, опубликованный на сайте кабмина.

Сообщается, что соглашение было подписано 22 июня 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение прав россиян, постоянно проживающих в Абхазии и имеющих право на предоставление при амбулаторном лечении лекарств и медицинских изделий по рецептам.

"Одобрить проект федерального закона … и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в перечне.

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