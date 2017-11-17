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В Аргентине начались поиски пропавшей подводной лодки

Министерство обороны РФ
Новости
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На борту аргентинской субмарины, переставшей выходить на связь в пятницу, находятся 44 члена экипажа.

СУХУМ, 17 ноя — Sputnik. У берегов Аргентины перестала выходить на связь боевая подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС, сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на военно-морское ведомство.

"ВМС проводят действия, чтобы восстановить связь с подлодкой "Сан-Хуан", потерянную во время ее перехода из Ушуайи в Мар-дель-Плату. Самолеты и корабли ВМС находятся в зоне ее последнего зафиксированного местонахождения", — говорится в сообщении ВМС Аргентины в микроблоге в Twitter.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. В длину она имеет 66 метров, развивает скорость до 25 узлов.




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