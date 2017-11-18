Около 60 звонков о минировании по пути следования Путина поступили в пятницу

Телефонные террористы звонили и сообщали о 50 взрывных устройствах, заложенных по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Санкт-Петербурге.

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik. Ни одно сообщение о заложенной мине в общественных местах в Санкт-Петербурге по пути следования кортежа Владимира Путина не подтвердились, звонки поступали от телефонных террористов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В ночь на субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о 60 ложных звонках, поступивших в пятницу, звонившие говорили о 50 взрывных устройствах, заложенных по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Санкт-Петербурге.

"Ни один не подтвердился. Это телефонные террористы", — сообщил он журналистам, отвечая на вопрос о подтверждении поступивших анонимных сообщений.

"Сегодня фактически весь день продолжали хулиганить телефонные террористы", — рассказал Песков. Он подчеркнул, что ложные звонки о минировании поступали с самого утра в течение всего дня.

Песков также сообщил, что президент был проинформирован, а служба безопасности делала свое дело.