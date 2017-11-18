В городах РФ, где пройдет ЧМ-2018, студенты завершат учебный год в мае

Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в 11 городах России: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik. ВУЗы в городах, где в 2018 году пройдет Чемпионат мира по футболу, учебный год завершат раньше обычного — в мае, все изменения в учебных планах уже согласованы, сказала глава министерства образования РФ Ольга Васильева, сообщает РИА Новости.

"Будут передвинуты сроки учебных программ и без ущерба для вас с конца мая будут освобождаться общежития. Все договорено. Все согласовано", — сказала Васильева студентам МИСиС.

При этом, в Минобрнауки отметили, что права студентов во время проведения чемпионата мира будут соблюдены и принудительного выселения учащихся не будет. Министр также добавила, что следующий учебный год для студентов начнется в сентябре.

© Sputnik. Максим Блинов Определились все участники ЧМ по футболу 2018 года

Как сообщили в ведомстве, ряд образовательных организаций уже заключает контракты с территориальными органами МВД на размещение в общежитиях их сотрудников для обеспечения порядка в период проведения чемпионата.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет в 11 городах России: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.