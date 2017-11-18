17:48 18 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Эмблема ЧМ-2018

В городах РФ, где пройдет ЧМ-2018, студенты завершат учебный год в мае

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
Получить короткую ссылку
23710

Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в 11 городах России: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik. ВУЗы в городах, где в 2018 году пройдет Чемпионат мира по футболу, учебный год завершат раньше обычного — в мае, все изменения в учебных планах уже согласованы, сказала глава министерства образования РФ Ольга Васильева, сообщает РИА Новости.

"Будут передвинуты сроки учебных программ и без ущерба для вас с конца мая будут освобождаться общежития. Все договорено. Все согласовано", — сказала Васильева студентам МИСиС.

При этом, в Минобрнауки отметили, что права студентов во время проведения чемпионата мира будут соблюдены и принудительного выселения учащихся не будет. Министр также добавила, что следующий учебный год для студентов начнется в сентябре.

Стадион Лужники в Москве
© Sputnik. Максим Блинов
Определились все участники ЧМ по футболу 2018 года

Как сообщили в ведомстве, ряд образовательных организаций уже заключает контракты с территориальными органами МВД на размещение в общежитиях их сотрудников для обеспечения порядка в период проведения чемпионата.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет в 11 городах России: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Художник-визажист Марк Кульер
    Грим лидера

    Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.

  • Архивное фото президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова
    И я сказал "поздравляю"…

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с днем рождения избранного президента КР Сооронбая Жээнбекова.

  • Научный сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян
    "Нож в спину"

    Колумнист Sputnik Геворг Мирзаян о ключевых приоритетах официального Минска, резолюции ООН по Крыму и миротворцах в Донбассе.

  • Командующий НВС Латвии генерал-майор Леонид Калниньш
    Танки вместо экономики

    Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.

  • Слева направо: Арсен Аваков, Эка Згуладзе, президент Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе, архивное фото
    Скажи мне, кто твой друг…

    Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?

  • Президент Игорь Додон
    Это шанс!

    Референдум по отставке мэра Кишинева – это шанс, чтобы положить конец хаосу в столице, считает президент Молдовы Игорь Додон.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Модель в наряде из шоколада на кулинарном фестивале в Бейруте
Вкусные платья: дефиле в нарядах из шоколада
Групповой удар бомбардировщиков Ту-22М3 по позициям ИГ* в Аль-Букемале
Атака бомбардировщиков Ту-22М3 на позиции ИГ* в Аль-Букемаль
Сколько стоит свадьба 2017
Абхазская свадьба – 2017: красиво и дорого

Соцсети

Sputnikabkhazia