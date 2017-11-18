Всего 30 минут: как помочь организму при неподвижном образе жизни

Эксперты ВОЗ выяснили, что ежедневно каждый взрослый человек должен проходить не менее 7-8 тысяч шагов.

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik. Нарушение функций организма при ограничении двигательной активности (гиподинамия- ред.) и неправильное питание, чем грешат большинство офисных работников, приводят к быстрому набору веса, различным стадиям ожирения и, как следствие, к тяжелым хроническим заболеваниям, сообщает Sputnik Молдова.

Между тем, многие из тех, кто часами и днями пропадает за компьютером, психологически не хотят выходить из сложившейся зоны комфорта. Их, что называется, силком не затащишь в спортзал, на беговую дорожку или в бассейн.

Как же быть в ситуации, когда сидячий образ жизни исподтишка подтачивает организм человека, работающего в офисе? Ответ на этот вопрос дали специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ, ежедневно каждый взрослый человек должен проходить не менее 7-8 тысяч шагов. Если учитывать, что каждый шаг составляет, в среднем, порядка полуметра, то расстояние, которое ежедневно должен пешком преодолевать человек, составляет 3-4 километра. Его, при учете ходьбы со средней скоростью 5 с половиной километров в час, можно преодолеть за 30-50 минут.

Врачи также подчеркивают, что ходьбу можно заменить систематическими физическими нагрузками в тренажерном зале. В таком случае более серьезные занятия спортом должны длиться не менее 2,5 часов в неделю. Для начинающих аэробные тренировки с небольшим включением силовых упражнений можно распределить по полчаса 5 раз в неделю, либо по 50 минут три раза в неделю. При этом, идеальным будет следующий график: понедельник-среда-пятница, либо вторник-четверг-суббота.

Физическая активность как контраргумент смерти

Данные исследования, проведенного экспертами ВОЗ свидетельствуют: даже ежедневные 30-минутные пешие прогулки снижают риск преждевременной смерти. Такой аргумент становится особенно актуальным для людей, которым за пятьдесят, поскольку спортом многие из них заниматься уже не могут или не хотят, а систематическая ходьба является для них надежной панацеей от тяжелых недугов.

Так, специалистами ВОЗ установлено, что ходьба снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, злокачественных опухолей толстой кишки и рака молочной железы.

Между тем, если ходить пешком лишь час-полтора в неделю, риск преждевременной смерти снизится лишь на 20 процентов. Если пешая ходьба будет занимать более 6 часов за семь дней, то смерть от респираторных заболеваний снизится на четверть, от онкологии — на 10 процентов, а от сердечно-сосудистых проблем — на 25 процентов.