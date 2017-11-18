Дети и интернет: как соцсети влияют на психику

В чем причина детской зависимости от лайков в соцсетях, может ли это привести к психотравмам, рассказала психолог.

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik.. Вот уже несколько дней в соцсетях дней идет эмоциональное обсуждение истории девочки, расплакавшейся из-за того, что никто из ее подписчиков не пришел к ней на встречу. Об этом в материале Sputnik Эстония.

Более 5 миллионов просмотров набрал ролик в YouTube, в котором маленькая девочка жалуется на то, что она подготовила конкурсы, призы, купила конфеты и надеялась весело провести время. Однако ее постигло разочарование — девочка прождала в парке полчаса, но никто так и не появился.

Одни пишут слова поддержки в адрес девочки, просят ее не унывать, другие зубоскалят на тему того, что такова горькая правда жизни и друзей на самом деле не существует. Некоторые даже предполагают, что таким образом мать пытается заработать на своем ребенке.

Мама Алины считает свою дочку очень развитой и общительной девочкой, поэтому положительно относится к ее новому увлечению.

Польза и зло

Безусловно, социальные сети имеют положительную сторону. Они помогают обмениваться информацией, заводить друзей и знакомых, узнавать, что происходит в мире и рядом с нами. Помимо общения для многих открылась возможность "раскручивать" свой бизнес, наладить продажи и привлечь новых клиентов.

Но у каждой медали есть и обратная сторона. Если большинство взрослых людей понимает, чем могут грозить необдуманные слова и видео, выставленные на всеобщее обозрение, то с подростками, и особенно с детьми, совсем другая история.

Бесцельное блуждание по чужим профилям, добавление в друзья незнакомых людей, подписки на группы с сомнительным контентом могут вызвать негативное влияние на неокрепшее сознание ребенка.

Например, для ребенка есть риск попасть в сложную ситуацию и побояться рассказать об этом взрослым, особенно под давлением человека по другую сторону монитора.

Детские "лайки" повышают самооценку

Как пояснила психолог Алеся Лисецкая, жажда внимания свойственна практически всем. Но поскольку живого общения становится всё меньше и меньше, люди начинают искать его в социальных сетях.

Социальные сети уже плотно вошли в нашу жизнь, и если полностью оградить юного пользователя от компьютера, то, скорее всего, другие дети, отмечает Лисецкая, с трудом примут его в свою компанию.

По мнению психолога Ларисы Потаповой, это нормально, что дети и подростки ждут оценки своих фотографий, поскольку в этом возрасте происходит развитие самосознания и формирование внутреннего "Я". Ребенок, по ее словам, пока не может ответить на вопрос "кто я", чаще он относится к себе критично. Лайки и селфи — это один из способов оценивания. Таким образом ребенок или подросток пытается посмотреть на себя со стороны — будет ли он красив в такой позе или с такой стрижкой.

"Получая в ответ значок "нравится", ребенок начинает формировать свой образ и повышать самооценку", — объясняет Потапова.

Угроза детской психике

Если у человека нет психологических, эмоциональных и социальных проблем, то он, как правило, сам может регулировать свое нахождение в интернете и общение в соцсетях.

© Sputnik. Наталья Селиверстова Быть человеком: правила этикета в соцсетях

"Если такие проблемы есть, то чрезмерное увлечение соцсетями может закончиться депрессивностью, пассивностью, ограничением сферы общения. "В случае с компьютерными играми отмечается агрессия, раздражительность, повышенная возбудимость", — отметила она.

Чрезмерное пользование интернетом может повлечь за собой разного характера психотравмы, считает и Лисецкая. Это может привести к раздражительности, гиперчувствительности, отсутствию аппетита, небрежному отношению к себе, нарушению внимания, страхам, уходам в себя.

Как вернуть в реальный мир

Человек, уверены психологи, не должен быть зависимым от количества лайков под его постами или фотографиями и от подписчиков, которые регулярно заглядывают на его страничку. В приоритет надо ставить живое общение с близкими людьми и друзьями. Людям должен быть интересен реальный, а не виртуальный мир.

Алеся Лисецкая уверена, что в семье, где родители уделяют достаточное внимание своему ребёнку, ведут здоровый образ жизни и у них преобладают доброжелательные отношения, не возникает серьёзных трудностей с пользованием интернетом.

"Уверена, что если бы родители уделяли детям больше внимания, увлекая их чем-либо познавательным, то и влечение к соцсетям уменьшилось бы", — поясняет Алеся.