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ВОЗ: ожидается новый вид сезонного гриппа

© Sputnik. Максим Богодвид
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает в сезоне 2017-2018 годов штаммы "Гонконгского птичьего", типа А/H3N2, и гриппа типа В ("Брисбен"), а также новый мутант "Мичиган", который считается более опасным, так как он отличается от прошлогоднего штамма.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Три штамма сезонного гриппа будут преобладать в европейском регионе зимой 2017-2018 годов, заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает Sputnik Молдова.

Это будут уже знакомые штаммы: "Гонконгский птичий", типа А/H3N2, и грипп типа В ("Брисбен"). А также новый мутант "Мичиган", который считается более опасным, поскольку отличается от прошлогоднего штамма.

Сезонный грипп каждый встречает по-разному. Кто-то начинает без консультации с врачом принимать антибиотики, другие, напротив, лечатся народными методами: водкой с перцем, чесноком, медом или чаем с малиной.

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© Sputnik. Виктор Толочко
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Врачи-инфекционисты советуют в любых случаях не бросаться в крайности.

"Что касается чеснока, действительно, в нем есть антибактерицидные свойства. Но это же не повод съесть сразу 10 зубчиков чеснока в надежде, что ты не заболеешь. Употреблять мед или малину можно — это витамин С. Но остальные методы, кроме того, что люди усугубляют свои страдания, ничего не дают", — сказала врач в интервью корреспонденту Sputnik Молдова.

По словам специалиста, не стоит паниковать в связи с надвигающимся гриппом. У нас есть так называемая "иммунная память", когда, в результате перенесенного в прошлом гриппа, организм в состоянии противостоять патогену. Поможет и "перекрестный иммунитет", который способствует борьбе с похожими подтипами вируса и вырабатывать нормальный иммунный ответ. 

Ну а если уж не удалось уберечься от инфекции, на помощь придут врачи и современные лекарства. Здесь тоже главное соблюсти золотую середину.

"Бесконтрольный прием антибиотиков ничего, кроме вреда, нашему организму не принесет. В таком случае у нас развивается устойчивость к антибиотикам", — сказала врач.

В любом случае, начинать борьбу с недугом надо с визита к врачу. Специалисты советуют забыть про самолечение и об очередях в поликлиниках, ведь здоровье все-таки дороже.




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