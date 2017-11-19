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Климатологи: на Земле ожидаются экстремальные природные явления

ГУ МЧС по Ростовской области
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Все чаще жители Земли страдают от экстремальных природных явлений, и ситуация постоянно ухудшается, считают климатологи.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Массовые бедствия и повышение уровня мирового океана ожидаются на планете Земля, заявил профессор Потсдамского института изучения климатических изменений Штефан Рамсторф, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Климатолог перечислил основные угрозы жизни. По его словам, растут выбросы углекислого газа — следовательно, увеличивается его концентрация в атмосфере и продолжается рост глобальной температуры.

Андрей Фурсов
CC BY 3.0 / / DenTVinform / Андрей Фурсов
Академик Андрей Фурсов о причинах климатических сюрпризов

"Если это не остановить, можно ожидать серьезных бедствий. Уже сегодня люди все чаще страдают от экстремальных природных явлений. Это просто глупо — сломя голову нестись навстречу катастрофе", — заявил Рамсторф.

Кроме того, климатологи отмечают ускоренное повышение уровня мирового океана, которое в долгосрочной перспективе приведет к исчезновению прибрежных городов и островных государств.

Два года назад 192 страны подписали Парижское соглашение по климату, поддержав решение об удержании роста средней глобальной температуры ниже двух градусов по Цельсию. То есть к 2050 году выбросы углекислого газа должны быть сокращены до нуля.




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